Kelci-Rose Bowers volvió a ser protagonista puertas afuera de la cancha durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. La futbolista, pareja del defensor Marcos Senesi, compartió sus emociones mientras la Selección remontaba el resultado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y terminó viviendo una noche de nervios, ansiedad y festejos contenidos.

Todo comenzó con el partido igualado sin goles, cuando la propia Bowers grabó un video para sus seguidores enfocando primero su rostro serio y después el estadio. Sobre esa imagen escribió una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas de ambos países: “Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido...”. La joven, nacida en Inglaterra y también futbolista profesional, dejó en claro que el cruce entre su país natal y la selección de su pareja la exponía a una tensión muy particular.

"Bueno, eso acaba de pasar... Por supuesto, una experiencia alocada llena de emociones encontradas, una que no olvidaré. Estoy orgulloso de lo lejos que ha llegado Inglaterra y, por supuesto, de mi pareja por haber llegado a la final del Mundial. Nos vemos en Nueva York" @kelcirose_

El desarrollo del encuentro no hizo más que profundizar esa montaña rusa emocional. Inglaterra se puso en ventaja con un gol de Anthony Gordon y durante buena parte del complemento pareció encaminada a la final.

Sin embargo, Argentina apeló una vez más a su capacidad de reacción en instancias decisivas: Enzo Fernández igualó a los 87 minutos y, ya en el descuento, Lautaro Martínez firmó la remontada con una asistencia de Lionel Messi para sellar el 2 a 1 definitivo.

QUÉ DIJO KELCI-ROSE BOWERS TRAS LA ELIMINACIÓN DE INGLATERRA

Cuando el árbitro pitó el final del partido, Bowers volvió a compartir contenido en sus historias de Instagram, esta vez con un tono muy distinto al de la previa. Publicó un video de los jugadores ingleses despidiéndose del público en Atlanta, acompañado de la frase “Orgulloso de mi país” junto a un emoji de rostro triste, en una clara señal de la mezcla de sentimientos que le generó la eliminación de su selección natal.

"Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido..." Kelci-Rose Bowers vivió con sentimientos encontrados el triunfo argentino en Atlanta Fuente: Instagram @kelcirose_

La futbolista, formada en las divisiones juveniles del Chelsea y actualmente en las filas del Tottenham, ya había anticipado días atrás que, más allá del resultado, su lugar en la tribuna iba a estar del lado de Marcos Senesi. Incluso había señalado que, como en cualquier relación, acompañaría lo que hiciera su pareja, sin dejar de sentirse orgullosa del recorrido de los Tres Leones en la Copa del Mundo.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE BOWERS Y MARCOS SENESI

El vínculo entre Kelci-Rose Bowers y el defensor argentino se gestó durante la última temporada en el Bournemouth, club inglés donde ambos coincidieron y se conocieron en una producción de fotos organizada por la institución. Desde entonces, la pareja fue mostrando su relación en las redes sociales y ella se convirtió en una presencia habitual en las tribunas de cada presentación de la Selección durante este Mundial.

Kelci-Rose Bowers vivió con sentimientos encontrados el triunfo argentino en Atlanta Fuente: Instagram @kelcirose_

Con la clasificación a la final, Argentina buscará ahora el bicampeonato mundial ante España, el próximo domingo en Nueva Jersey. Resta ver si Kelci-Rose Bowers repetirá la postura que sostuvo durante todo el torneo y volverá a alentar a Marcos Senesi, esta vez sin la particularidad de enfrentar a su propio país.