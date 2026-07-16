La Selección argentina firmó una remontada histórica ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se metió en la final del Mundial 2026. Pero además del resultado deportivo, el partido dejó una escena que se viralizó al instante.

Bizarrap, ubicado entre los hinchas argentinos, cantando a viva voz el clásico “el que no salta es un inglés” a pocos metros de David Beckham.

BIZARRAP FESTEJÓ ANTE DAVID BECKHAM

Bizarrap cantó contra Inglaterra a metros de David Beckham Crédito: X / @porqueTTarg

Tras la finalización del encuentro, las cámaras captaron al productor y compositor saltando y coreando la clásica arenga futbolera junto al resto de los hinchas albicelestes.

La secuencia mostró a Beckham, ex capitán de la selección inglesa y copropietario del Inter Miami, parado con los brazos cruzados y expresión seria mientras a su lado se desataba el festejo argentino. El exfutbolista ya había sido noticia en la previa del cruce, cuando un sector de los simpatizantes argentinos lo recibió entre silbidos en las gradas del estadio de Atlanta.



