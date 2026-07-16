La expectativa por la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que enfrentará a Argentina y España, disparó el valor de las entradas a cifras impensadas. A solo días del partido que podría marcar la despedida mundialista de Lionel Messi, la reventa de tickets alcanzó precios récord.

El periodista Juan Lacanette, en diálogo en vivo con Puro Show desde Atlanta, contó cuánto se está pagando de manera extraoficial para conseguir un lugar en el estadio.

Cuánto cuestan las entradas para la final Argentina vs España

"Todo el mundo quiere ver la última final de Messi. Una entrada para la final parte de 8 mil, 9 mil dólares. Todo de ahí para arriba“, aseguró Juan Lacanette.

El periodista explicó que la enorme demanda también está impulsada por el perfil del público que asistirá al evento.

“En Nueva York vive mucha gente rica, millonaria. Al yankee le gusta mucho el show. Justin Bieber va a estar actuando”, agregó.

Entradas para la final Argentina vs España: cuánto cuesta ver el último (video de eltrece)

Entradas de hasta 308 mil dólares para la final del Mundial

Desde el estudio de Puro Show, Angie Balbiani decidió ingresar en vivo a una plataforma de reventa para comprobar los valores y quedó impactada.

“La tercera bandeja sale más de 7 mil dólares, pero a medida que yo me meto a comprarla, ya la vendieron”, apuntó en vivo por eltrece.

La panelista aclaró que se trataba de un sitio de reventa, donde los precios cambian constantemente según la demanda.

Sin embargo, el dato que más sorprendió llegó segundos después. “La más cara es de 308 mil dólares“, reveló Angie Balbiani.

Las cifras reflejan la enorme expectativa que genera el duelo entre Argentina y España, un partido que no solo definirá al campeón del mundo, sino que además podría convertirse en la última final mundialista de Lionel Messi.