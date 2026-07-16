La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tuvo un significado especial para millones de argentinos.

Además del pasaje a la gran final, el encuentro revivió un capítulo cargado de simbolismo por la histórica rivalidad entre ambos países y el recuerdo permanente de la Guerra de Malvinas.

Quien vivió el partido con una emoción especial fue Dalma Maradona, que estuvo presente en Atlanta y, tras el triunfo del equipo de Lionel Messi, compartió un sentido mensaje recordando a su papá, Diego Maradona.

El conmovedor mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi después de vencer a Inglaterra (Instagram)

El conmovedor mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi después de vencer a Inglaterra (Instagram)

El emotivo posteo de Dalma Maradona tras el triunfo de Argentina

Desde su cuenta de Instagram, Dalma expresó la intensidad con la que vivió el encuentro y cómo sintió la presencia de su padre durante toda la jornada.

“Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera. Pero la sufrimos... Porque si no la sufrimos no somos nosotros. Y a vos qué te puedo decir... Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”.

Luego Dalma continuó: “No entendés la gente lo que es. Bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos (bromeó). Y vos ahí, firme con la Selección que amás y siempre defendiste. ¡Qué orgullo ser tu hija!”.

El conmovedor mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi después de vencer a Inglaterra (Instagram)

También destacó el rendimiento del equipo de Lionel Messi. “La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto... Si estabas ahí, cerquita. Lo sé”.

Y cerró agradeciendo la experiencia vivida: “Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. La alegría que me da que te recuerden con tanto amor. Gracias Atlanta por esta experiencia. Gracias @afaseleccion por esta invitación inolvidable. ¡Seguimos! A la final”.

El conmovedor mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi después de vencer a Inglaterra (Instagram)

El mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi

Horas después, Dalma compartió el video de la entrevista que le realizaron a Lionel Messi tras la clasificación a la final.

En la nota, un periodista le recordó el fuerte significado del triunfo y le entregó una camiseta de Diego Maradona de México 1986.

“La canción dice: ‘Por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo’. Ayer en el banderazo un hincha me regaló la camiseta del Diego del ’86. Yo sé que vos tenés un museo. Qué mejor regalo para vos ahora, esta camiseta, después de ganarle a Inglaterra”.

Visiblemente emocionado, Messi respondió: “Muchas gracias. Fue hermoso y seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial”.

Y agregó: “Poder regalarle esta alegría a él, que lo viva como quiera desde ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también”.

Las palabras del capitán conmovieron a Dalma Maradona, que no tardó en republicar el video en sus historias de Instagram junto a un breve pero contundente mensaje dirigido a Leo: “Te amamos, Leo Messi”.