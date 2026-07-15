La victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra desató una ola de festejos entre los hinchas y también generó una romántica reacción de Tini Stoessel, que no dudó en expresar públicamente todo su amor por Rodrigo De Paul tras el pitazo final.

Una vez concluido el encuentro, la cantante comentó la publicación que realizó el mediocampista en sus redes sociales y le dedicó un mensaje cargado de emoción: “Mi amor, te amo tanto”, escribió Tini junto al emoji de una carita emocionada. Pero no se quedó ahí y redobló la apuesta con otra declaración: “Dios mío, te amo. Vamos Argentina, te amo”.

El posteo de De Paul no tardó en convertirse en un fenómeno en las redes sociales, superando los 230 mil “me gusta” y acumulando miles de comentarios de fanáticos que celebraron tanto el triunfo de la Selección como el romántico intercambio de la pareja.

Foto: Captura de Instagram (@rodridepaul)

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LA PALABRA DE CELIA MESSI, LA MAMÁ DE LEO MESSI, TRAS EL TRIUNDO DE ARGENTINA ANTE INGLATERRA

La euforia por el triunfo de Argentina ante Inglaterra también se vivió con una intensidad especial en la familia de Leo Messi. En medio de los festejos, Celia, la mamá del capitán de la Selección, rompió el silencio y compartió con Daniel Ambrosino, para América Noticias, cómo atravesó uno de los partidos más emocionantes.

El periodista contó al aire que le envió a Celia un video del festejo que estaban realizando en el estudio y recibió una respuesta cargada de emoción: “Qué locura, son hermosos, los amo”, les escribió la mamá del rosarino, enviándoles además “besos para todos”.

Pero lo más conmovedor llegó cuando Ambrosino le preguntó cómo había vivido el encuentro. Sin vueltas, Celia respondió: “Rotos, llorando, tremendo sufrimiento”, reflejando la tensión que sintió durante los 90 minutos.

Foto: Instagram (@antonela_reccuzzo_)

Luego, el periodista quiso saber si ya había podido hablar con su hijo tras la victoria. La respuesta fue inmediata: “Sí, obvio. Enseguida me llama”, reveló la mamá de Leo, dejando en claro que el futbolista no tardó en comunicarse con su familia apenas terminó el partido.

Celia Messi: “Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos. Todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido”.

Celia también contó cómo siguieron el encuentro desde su casa, rodeada de sus seres queridos. “Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos”, expresó, dejando al descubierto el clima de emoción que se vivió puertas adentro. Y cerró, visiblemente conmovida: “Todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido”.