En medio de la disputa judicial y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara, una nueva información comenzó a circular en las redes sociales. La periodista Naiara Vecchio publicó un posteo en su cuenta de X (antes Twitter) en el que aseguró que el futbolista ya habría cumplido con el pago correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas.

“Primicia Mauro Icardi y Wanda Nara: hoy se acreditó la transferencia de Icardi de cuota alimentaria en la cuenta de Banco Nación de sus hijas“, comenzó diciendo Naiara.

“Me confirmó Ana Rosenfeld, desde Europa, donde vacaciona (Londres, París, Roma e Ibiza), que ingresó el dinero de cuenta turca“, agregó, citando a la abogada de Wanda.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

De acuerdo con esa publicación, la información fue confirmada por la letrada, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Europa. Según detalló Vecchio, el dinero habría sido transferido desde una cuenta bancaria en Turquía y ya estaría acreditado en la cuenta destinada a las dos hijas que tienen en común el delantero y la empresaria.

Naiara Vecchio: “Primicia Mauro Icardi y Wanda Nara: hoy se acreditó la transferencia de Icardi de cuota alimentaria en la cuenta de Banco Nación de sus hijas“.

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LAS IMÁGENES QUE PUEDEN DESATAR LA FURIA DE MAURO ICARDI: WANDA NARA VIAJÓ A MILÁN CON SUS HIJOS... ¡Y MARTÍN MIGUELES!

En medio del conflicto judicial y mediático que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un viaje que ya está dando que hablar.

Ángel de Brito compartió en sus redes sociales un video en el que se ve a la conductora junto a sus hijos y a su pareja, Martín Migueles, mientras suben por una escalera mecánica en un aeropuerto para dirigirse a tomar un vuelo con destino a Milán.

Las imágenes rápidamente despertaron todo tipo de comentarios, ya que muestran a Wanda viajando en familia y acompañada por su novio, en un contexto en el que su enfrentamiento con Icardi sigue sumando capítulos: “Wanda se fue a Milán con novio e hijos”, se pudo leer sobre las imágenes.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@angeldebritooki)

El video no pasó inadvertido en las redes sociales y muchos usuarios especularon con cuál podría ser la reacción de Mauro Icardi al ver a la empresaria viajando junto a sus hijos y Martín Migueles, en medio de la delicada disputa que ambos mantienen por cuestiones familiares y legales.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@angeldebritooki)