Las últimas semanas estuvieron marcadas por la tensión para Mauro Icardi. Si bien el delantero pudo viajar a la Argentina y reencontrarse con sus hijas después de casi dos meses sin verlas, los conflictos judiciales y personales con Wanda Nara, sumados a la incertidumbre sobre su futuro profesional, no le habrían permitido disfrutar plenamente de su estadía.

Cuando parecía que el panorama comenzaba a acomodarse gracias al fuerte interés de un importante club de Brasil, surgió una información que vuelve a complicar el presente del futbolista.

Juan Etchegoyen aseguró a través de su cuenta de Instagram que Icardi afrontaría una millonaria deuda en Francia que podría tener graves consecuencias económicas. Según explicó el periodista, Icardi debería alrededor de 4 millones de euros al fisco francés: “Apenas firme contrato en su futuro club, le embargarían el sueldo”, afirmó Etchegoyen, dejando entrever que cualquier nuevo vínculo laboral podría verse afectado por la situación fiscal del jugador.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanetchegoyen)

Por su parte, Laura Ubfal sumó más detalles desde su cuenta de X (antes Twitter) y sostuvo que la deuda correspondería a impuestos que Mauro Icardi habría dejado impagos durante los años en los que desarrolló su carrera en Francia.

De confirmarse esta situación, el delantero no solo deberá resolver su futuro deportivo, sino también enfrentar un complejo frente económico que amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de su agitado presente.

Foto: Captura de X (@laubfal) Por: Fabiana Lopez

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ANA ROSENFELD REVELÓ QUE LAS HIJAS DE WANDA NARA VOLVIERON ANGUSTIADAS DE LA CASA DE ICARDI: QUÉ PASÓ

En medio del nuevo capítulo del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld hizo fuertes declaraciones sobre cómo regresaron las hijas de la empresaria luego de pasar un mes junto a su padre.

Invitada a LAM, la abogada de Wanda aseguró que las niñas volvieron “muy angustiadas” y reveló que una de ellas incluso debió recibir atención médica de urgencia por una lesión en el pie: “Las nenas estuvieron un mes con Mauro. Desde el 6 de junio hasta ahora”, explicó Rosenfeld al referirse al tiempo que compartieron con Icardi.

Si bien reconoció que las menores estaban felices de poder estar con su papá, remarcó que el regreso fue muy distinto: “Las nenas estaban contentas, pero volvieron muy angustiadas. No voy a contar los pormenores”, expresó, aunque luego dio algunos detalles de la situación.

Foto: Captura (América)

La letrada también cuestionó que, durante la estadía con el futbolista, no se habrían cumplido los tratamientos médicos que una de las niñas tenía indicados: “Mientras me criticaban a mí y criticaban a mi clienta diciendo que hubo negligencia o mala praxis, las niñas no fueron a hacer los tratamientos que tenían que hacer. Eso de la lesión del pie, todo eso, no se hizo. No hizo absolutamente nada. Fue solamente dos veces”, aseguró.

Luego reveló que una de las menores regresó con una lesión que requirió atención inmediata: “Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie, que hoy estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde se la tuvieron que entablillar y demás”, contó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Según explicó, Wanda Nara advirtió que algo no estaba bien apenas recibió a su hija: “Cuando Wanda recibe a la nena, la recibe en pantuflas”, relató Rosenfeld.

Ante la consulta sobre cómo se había producido la lesión, la abogada evitó profundizar, aunque dio una pista: “Haciendo algo que precisamente no podía, que era jugar al fútbol, a la pelota. Sin zapatillas y con los inflables famosos que ponen ahí”, afirmó.

Por último, Ana remarcó que la menor quedó bajo el cuidado de Wanda y de los médicos antes del viaje que la conductora tenía previsto realizar: “Hoy la nena estuvo al cuidado de Wanda y con un cuidado médico bastante delicado. Vos pensá que la nena está viajando con la mamá mañana, como nos dieron la autorización”, cerró.