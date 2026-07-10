La victoria de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 sigue dando que hablar, incluso varios días después del encuentro. Mia Khalifa publicó un mensaje en redes sociales apoyando al conjunto africano y provocó una fuerte reacción entre los fanáticos de la Albiceleste.

La ex actriz de cine para adultos utilizó su cuenta de X para expresar su postura apenas finalizó el partido, que terminó con triunfo argentino por 3 a 2 y la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la siguiente instancia.

EL MENSAJE DE MIA KHALIFA QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

En medio del debate que se instaló en redes por una supuesta infracción reclamada por los jugadores egipcios antes del tercer gol argentino, Mia Khalifa escribió un breve mensaje que rápidamente se viralizó. “Ahora sí que soy una egipcia más”.

La publicación coincidió con una gran cantidad de mensajes que cuestionaban el arbitraje del encuentro, aunque la jugada reclamada por Egipto finalmente no fue sancionada.

Mia Khalifa apuntó contra la Selección argentina tras el triunfo sobre Egipto y desató una ola de reacciones. Crédito: X

LA RESPUESTA DE LOS HINCHAS ARGENTINOS

El comentario de la influencer generó miles de respuestas, especialmente de usuarios argentinos que salieron a defender a la Selección argentina.

Muchos apelaron al humor con memes protagonizados por Lionel Messi, al que representaron como un faraón rodeado de pirámides con los colores celeste y blanco. Otros recurrieron a frases virales de internet, como el clásico: “Andá máquina nomás, nadie te detiene”.

La mujer de 25 años recibió sobre su cuerpo un impacto a más de 120 km/h.

También aparecieron mensajes irónicos dirigidos a la influencer, entre ellos: “El equipo anti-Argentina está trabajando horas extras hoy”, “¿Te vas de la Copa del Mundo?” y “Ahora mismo sos una perdedora”.