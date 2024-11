La exactriz porno Mia Khalifa, que brilla como influencer, fue vinculada sentimentalmente con Julián Álvarez, el campeón de la Selección Argentina, a partir de algunos tuits de varios periodistas internacionales que hicieron eco de esta versión.

Lejos de llamarse a silencio, la artista reaccionó sin filtro en X (Twitter), la red social donde emergió el rumor de romance, y fue categórica al respecto. “Para aclarar las cosas...”, comenzó, contundente.

Mia desmintió el rumor de romance con Julián.

“No estoy saliendo con nadie y, si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”, sentenció Khalifa, ironizando con la edad de Álvarez pero sin nombrarlo.

ASÍ REACCIONÓ JULIÁN ÁLVAREZ AL RUMOR DE ROMANCE CON MIA KHALIFA

En este contexto, Julián Álvarez compartió una foto con su novia junto a un cariñoso mensaje, dejando en evidencia que sigue en pareja a pesar del rumor de romance con Mia Khalifa.

“Te amo”, sentenció junto a emojis de corazones, al pie de una foto muy tierna con María Emilia Ferrero.