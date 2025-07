La reconciliación de Alex Caniggia y Melody Luz reavivó la guerra entre la bailarina y la madre del mediático, Mariana Nannis, y este martes también se metió Charlotte, que cerró filas con su madre y obligó a su hermano a tomar una drástica decisión.

Mariana Nannis removió el fueron con un sonoro posteo dedicado a Melody: “Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche”, escribió en Instagram y la bailarina, fiel a su estilo, no se calló nada sobre la guerra que sostienen hace meses.

Foto: Instagram @melodyluz

“Nos echó de un día para el otro. Yo estaba por tener a Venezia. Nunca recibí una explicación”, contó Melody, sobre el desalojo del Faena Hotel del que fueron objeto con Alex el año pasado, y ahí entró en juego Charlotte, también a través de sus redes sociales.

QUÉ DRÁSTICA DECISIÓN TOMÓ ALEX CANIGGIA CON SU HERMANA CHARLOTTE TRAS EL ATAQUE A MELODY LUZ EN REDES

“Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella”, escribió Charlotte en una de las stories que subió a Instagram.

“No sé si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco. Quería usurpar y quedarte con el departamento del Faena y, gracias a Dios, mi mamá me avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”, cerró la joven.

Ante esta evidente postura de apoyo a su madre, con quien está distanciado desde hace meses, Alex decidió dejar de seguir a su hermana melliza en Instagram, como muestra de que él también eligió bando y es el de la familia que formó con Melody Luz.

Foto: Instagram @alexcaniggia

