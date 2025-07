A dos meses de hacer público su romance con Melody Luz, Santiago del Azar lanzó un picante mensaje contra la bailarina tras ver el móvil que le dio a LAM, reconciliándose con Alex Caniggia, el papá de su hija Venezia.

Vale recordar que Melody le puso fin a la relación amorosa con el cocinero luego de sentir que invadió su espacio personal de modo violento, el día que ella tuvo una charla a solas con Caniggia en su departamento.

QUÉ HIZO SANTIAGO DEL AZAR AL VER A MELODY LUZ RECONCILIADA CON ALEX CANIGGIA

El chef interactuó con sus seguidores en Instagram y, en un ida y vuelta de preguntas, Santiago ninguneó a Melody.

“¿Qué pasó con esa chica pelirroja? No me enteré. No soy de los chimentos”, le preguntó un seguidor a Del Azar, y él, con el micrófono de LAM en mano, respondió: “No sé de quién me hablás”.

EL CONTUNDENTE MENSAJE DE SANTIAGO DEL AZAR TRAS LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE MELODY LUZ

“Arrancando la mañana en una reunión del cole”, escribió el cocinero el 1 de julio, tras el móvil de Melody con Alex con Ángel de Brito.

Y continuó: “Muchos deben estar pasando por algo similar. Enfóquense en lo que les hace bien”.

“Rodéense de gente que los ama y hagan actividades para despejar la mente”, aconsejó.

“Datazo: nadie muere por amor”, finalizó Santiago del Azar, tajante.

