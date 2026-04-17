El escándalo sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Este jueves por la tarde, Jéssica Maciel, conocida como “La Maciel”, fue notificada formalmente dentro del reality por una denuncia en la Justicia Federal por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato.

La situación fue tan delicada que personal policial ingresó al confesionario para informarle sobre la causa.

La Maciel en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

En medio del impacto, Santiago del Moro tomó la palabra en vivo en El Debate y buscó llevar claridad sobre el tema con una contundente aclaración: la participante ingresó al programa sin antecedentes penales.

Qué dijo Santiago del Moro sobre la denuncia contra La Maciel por trata de personas (captura de Telefe)

Gran Hermano: qué dijo Santiago del Moro sobre la denuncia contra La Maciel

“Ella, como todos los participantes, presentó un certificado de que no tiene antecedentes penales. Ella no los tenía y ahora le aparece esto”, dijo Santiago.

Y siguió: “Gran Hermano es una gran vidriera. Ahora hasta a Grecia Colmenares le apareció algo”.

“Están a disposición de la Justicia. No lo podemos juzgar porque lo desconocemos. Pero les quiero contar que esto es lo que le pedimos antes de entrar a la casa”, expresó el conductor.

La palabra de La Maciel dentro de la casa de Gran Hermano

Tras ser notificada, La Maciel decidió contarle a sus compañeras lo ocurrido.

Visiblemente afectada, relató su versión de los hechos y negó rotundamente las acusaciones en su contra.

“En aquellas épocas en las que no era nada y mi hermana estaba viva, ella me contó que para pararse en la calle tenía que pagarle a personas. Después de eso fuimos a denunciar”, compartió La Maciel.

Angustiada, continuó: “Cuando se hacen los allanamientos correspondientes cae mucha gente. Y ahora me cae una denuncia. Tuve que firmar una notificación".

Con contudencia, aseguró La Maciel en vivo en GH: “Jamás en mi vida hice algo así. Nunca jamás exploté a nadie. Me quieren joder, les arde que esté acá. Me quisieron hundir”.