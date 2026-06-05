La muerte del Carlos “Indio” Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música, el espectáculo y el deporte. Y entre las figuras que decidieron homenajear al legendario artista apareció nada menos que Lionel Messi, quien le dedicó una emotiva despedida a través de sus redes sociales.

El capitán de la Selección Argentina compartió una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante uno de sus shows y acompañó la postal con un breve pero contundente mensaje: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”, escribió Messi en una historia de Instagram, junto a una fotografía del músico sobre el escenario.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del rosarino en medio del dolor que atraviesan familiares, amigos y fanáticos del artista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@indiosolarioficial) Por: Fabiana Lopez

Aunque Messi suele mantener un perfil bajo cuando se trata de pronunciarse públicamente sobre hechos vinculados al mundo del espectáculo, en esta oportunidad eligió expresarse para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Leo Messi: “Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”.

El mensaje del campeón del mundo se suma a una larga lista de despedidas de artistas, deportistas y personalidades que recordaron al Indio Solari como una de las voces más emblemáticas y convocantes de la cultura popular argentina.

Foto: Instagram (@leomessi)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DE QUÉ MURIÓ EL INDIO SOLARI: LOS DETALLES QUE REVELÓ LA AUTOPSIA PRELIMINAR

Es un día de mucho dolor desde que se conoció la muerte de Carlos “Indio” Solari, a los 77 años. Y mientras continúan las repercusiones por su fallecimiento, se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al reconocido músico.

La información fue dada a conocer por el periodista Rolando Barbano en América Noticias, donde detalló que el informe preliminar determinó que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico no traumático que le provocó la muerte de manera inmediata.

Según explicó el periodista, la principal conclusión de los peritos es que el artista se encontraba caminando en las inmediaciones de la pileta climatizada de su domicilio cuando sufrió el ACV: “Lo que está diciendo ahora la autopsia es que el Indio Solari estaba caminando cerca de la pileta, sufrió un ACV no traumático. Es decir, no provocado por acción de terceros, sino algo que le puede pasar a cualquier persona. Cae al piso, se golpea la cabeza y cae al agua”, informó Barbano al aire.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

Uno de los datos más importantes que surgieron de la autopsia es que el músico no murió ahogado, una de las hipótesis que había comenzado a circular tras conocerse que su cuerpo fue hallado dentro de la pileta.

De acuerdo con el informe forense, Solari no tenía agua en los pulmones, una señal clave para los especialistas: “Cayó muerto al agua”, explicó Barbano, al remarcar que cuando el cuerpo entró en contacto con la pileta ya no presentaba signos vitales.

La información fue reforzada luego por un comunicado de la Fiscalía General de Morón, que indicó que la investigación, los testimonios recolectados en el lugar y los resultados de la autopsia permiten concluir, de manera preliminar, que el músico sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico mientras se encontraba en el sector de la pileta de su vivienda.

Rolando Barbano: “Lo que está diciendo ahora la autopsia es que el Indio Solari estaba caminando cerca de la pileta, sufrió un ACV no traumático. Cae al piso, se golpea la cabeza y cae al agua”.

Además, el documento oficial señaló que fue encontrado por su cuidadora, quien al no hallarlo dentro de la casa se dirigió hacia el natatorio. Junto a la esposa del artista retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de urgencia.

Tanto ellas como el personal sanitario intentaron realizar maniobras de reanimación, aunque sin resultados positivos. Por el momento, la Justicia considera que la muerte fue consecuencia de un ACV hemorrágico no traumático y descarta la intervención de terceros. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún restan estudios complementarios sobre las muestras extraídas durante la autopsia para completar el informe definitivo.