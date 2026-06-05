Las dudas sobre cuándo será el último adiós al Indio Solari fueron resueltas el viernes por la tarde, cuando la familia usó la cuenta oficial de Instagram para comunicarla fecha.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio”, afirmaron.

Aunque luego aclararon: “Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se lo haremos saber”.

El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre su funeral.

“Gracias por el amor y la paciencia”, cerraron los familiares de Carlos Alberto Solari.

Qué se sabe del último adiós al Indio Solari

Dada la popularidad del Indio se especulaba en las primeras horas que se haga un funeral de Estado, con decreto de días de luto, similar al que tuvieron Mercedes Sosa, Sandro o Diego Maradona.

Sin embargo, la Casa Rosada no estaría disponible y el Congreso podría habilitarse en caso de que un grupo de diputados eleve el pedido al presidente de la Cámara para que ceda el Salón de los Pasos Perdidos.

Lo cierto es que los ricoteros comenzaron a convocarse este viernes a las 18 en Plaza de Mayo, y la familia de Carlos Alberto Solari lanzó un comunicado en el que afirmó que llegado el momento notificarán cuándo y dónde será la despedida pública.