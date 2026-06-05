La muerte de Carlos “Indio” Solari conmocionó este viernes al mundo de la música argentina. Horas después de que se conociera la noticia del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a los 77 años, su familia publicó un emotivo comunicado en las redes sociales oficiales del artista para despedirlo y agradecer el acompañamiento de sus seguidores.

El cantante atravesaba desde hacía años una larga lucha contra el Parkinson, enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016 y que lo obligó a alejarse progresivamente de los escenarios.

El doloroso mensaje de la familia del Indio Solari

A través de la cuenta oficial de Instagram del músico, sus seres queridos compartieron un texto cargado de emoción en el que confirmaron la noticia y expresaron el profundo dolor que atraviesan.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”.

La emotiva despedida de los famosos al Indio Solari: mensajes que partieron el corazón Por: Web

En el comunicado, la familia destacó el vínculo único que el artista construyó con su público a lo largo de décadas y pidió comprensión durante las primeras horas del duelo: “Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación”.

Cómo será la despedida del Indio Solari

Además, el entorno del músico informó que la despedida íntima será reservada para familiares y allegados, aunque adelantaron que próximamente se comunicarán los detalles de un homenaje público para que sus seguidores puedan darle el último adiós.

“Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”.

La noticia generó una inmediata reacción en redes sociales, donde miles de fanáticos, músicos y figuras del espectáculo comenzaron a compartir mensajes de tristeza, agradecimiento y homenaje para una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

El último pedido de la familia

En el cierre del mensaje, los seres queridos del cantante dejaron una reflexión que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del artista.

“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”.

La publicación concluye con una frase que sintetiza gran parte del legado artístico y humano que dejó el exlíder de Los Redondos: “Graciosos y valientes”.

Foto: captura de Instagram

Un legado que marcó generaciones

Dueño de una obra que atravesó generaciones y de una convocatoria popular sin precedentes en el rock argentino, el Indio Solari se convirtió en una figura cultural que trascendió la música. Desde sus años al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su exitosa carrera solista, construyó una relación única con millones de seguidores.

Su muerte cierra un capítulo fundamental de la historia del rock nacional, pero su legado seguirá vivo en canciones que se transformaron en himnos para varias generaciones de argentinos.