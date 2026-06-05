El mundo de la música argentina se vio sacudido este viernes 5 de junio luego de que TN informara la muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari, a los 77 años.

El músico se encontraba en su vivienda de Parque Leloir junto a su familia al momento del hecho.

“Le dieron intervención a la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó tras un llamado. Hay una importante cantidad de móviles policiales en el lugar. Estaba en su casa junto a su familia”, informó el periodista Rodrigo Alegre.

Posteriormente, el cronista agregó: “Dicen que anoche había comido algo y luego se tiró a la pileta. Después falleció”.

La emoción en vivo de Carlos Iogna Prat

Durante la cobertura especial, el periodista musical Carlos “Cuchi” Iogna Prat se mostró visiblemente conmovido al referirse a la noticia.

“Son las noticias que a uno le cuesta dar. Más allá del trabajo periodístico, está la pasión que uno tiene por la música. El Indio forma parte de una época fundamental para entender el rock argentino. Estamos hablando de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o Los Redondos, como todos los conocemos”, expresó el periodista experto en música.

Luego recordó el impacto cultural de la banda durante los años 80. “En la década del 80 todo era muy visual. Ellos tenían cierta distancia con la prensa”, señaló Cuchi.

La emoción en vivo de Carlos Iogna Prat al hablar de la muerte del Indio Solari (captura de TN)

Al hablar de los últimos años del artista, Iogna Prat destacó que el público ya conocía los problemas de salud que atravesaba.

“Sabíamos sobre su estado de salud y sobre la decisión de dejar la actividad. Aunque seguía presente a través de las pantallas con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó durante este último tiempo. El Parkinson le trajo problemas de salud que le impidieron desarrollar su vida personal y profesional con normalidad”, sostuvo.

Finalmente, el periodista no pudo ocultar la emoción al recordar el legado del músico.

“Hizo el pogo más grande del mundo con ‘Ji Ji Ji’. Me cuesta mucho hablar del Indio y dar a conocer esta noticia. Me gusta expresar lo que siento. Se nos fueron muchos grandes del rock argentino. Se nos va parte de nuestra vida. Por suerte quedan sus canciones. También nos pasó con Spinetta, con Cerati y con tantos otros. Esta noticia es muy difícil”, concluyó el periodista, quebrado en vivo.