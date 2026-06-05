El mundo de la música argentina está de luto. Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari, murió a los 77 años y generó una profunda conmoción entre artistas, colegas y fanáticos de todo el país.

Murió el Indio Solari a los 77 años: así lo informó TN

La información fue confirmada por TN. El artista murió en su casa en Parque Leloir. “Le dieron intervención a la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó tras un llamado. Hay una importante cantidad de móviles policiales en el lugar. Estaba en su casa junto a su familia”, informaron desde el lugar por Rodrigo Alegre.

“Dicen que anoche había comido algo y luego se tiró a la pileta. Después falleció”, amplió el notero.

Nacido el 17 de enero de 1949, el cantante, compositor y poeta se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del rock nacional gracias a su trabajo al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que marcó una época y se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes en la Argentina.

Tras la separación de Los Redondos, el Indio continuó una exitosa carrera solista que convocó a multitudes en cada una de sus presentaciones y consolidó su condición de leyenda del rock argentino.

Murió el Indio Solari a los 77 años (Foto del Instagram del Indio Solari)

Una figura clave de la música argentina

A lo largo de su trayectoria, Solari construyó una obra única, caracterizada por letras cargadas de poesía, metáforas y una mirada crítica sobre la realidad social y política.

Canciones como Jijiji, La bestia pop, Un ángel para tu soledad, Mariposa Pontiac y El tesoro de los inocentes forman parte del repertorio fundamental del rock nacional.

Su influencia trascendió generaciones y convirtió cada una de sus apariciones públicas en un acontecimiento seguido por miles de seguidores.

Su lucha contra el Parkinson

En los últimos años, la presencia del Indio Solari en los escenarios fue cada vez más esporádica. En 2016 anunció públicamente que padecía enfermedad de Parkinson, condición que influyó en su decisión de alejarse de los recitales masivos.

A pesar de ello, continuó manteniendo contacto con sus seguidores a través de proyectos musicales, entrevistas y publicaciones.

El legado del Indio Solari

Considerado una de las voces más influyentes de la historia del rock argentino, el Indio Solari deja una obra que atraviesa generaciones y que forma parte del patrimonio cultural de la música nacional.

Su figura quedará asociada para siempre a una de las historias más importantes del rock en español y a un fenómeno popular que marcó a millones de personas.

Carlos Alberto Solari tenía 77 años.