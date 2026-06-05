Este viernes, TN informó la muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari, una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

Según relató el periodista Rodrigo Alegre la fiscalía tomó intervención debido a que el hecho ocurrió en el domicilio particular del músico, Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

“Intervino la fiscalía porque la muerte se produjo en su domicilio particular. Él estaba con su familia”, comunicó la conductora de TN, replicando la información que dio su compañero durante la cobertura.

Posteriormente, agregó que, según la información que manejaba el canal, Solari había compartido una cena familiar durante la noche anterior.

“Ayer jueves por la noche cenó con tranquilidad y se tiró a la piscina”, señaló.

De acuerdo con el reporte televisivo, la familia se comunicó con el 911 tras una descompensación.

“La familia se comunica con el 911 para informar una descompensación. No sabemos qué pasó con esa descompensación, pero acto seguido va un patrullero con una ambulancia. El Indio ya sin vida”, indicó TN.

Una figura clave del rock argentino

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949 y se convirtió en una leyenda de la música nacional como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del país.

Tras la separación del grupo, desarrolló una exitosa carrera solista y protagonizó recitales multitudinarios que marcaron una época dentro del rock argentino.

En 2016 anunció su retiro de los escenarios luego de revelar que padecía enfermedad de Parkinson, una condición que afectó progresivamente su salud y limitó sus presentaciones en vivo durante los últimos años.