La gala de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo uno de los momentos más emotivos de la noche con el regreso sorpresa de Fabio Agostini, el campeón de La Casa de los Famosos que ya había visitado el reality de Telefe y había mantenido un acercamiento amoroso con Luana Fernández.

Con humor, Fabio rememoró cómo estaban las cosas cuando él formó parte del juego: “La última vez que vine aquí estaban con 0% de presupuesto semanal, no tenían ni comida”, bromeó, desatando las risas de los jugadores.

Pero el instante más esperado llegó cuando decidió dirigirse especialmente a Luana Fernández, que celebraba un nuevo cumpleaños dentro de la casa: “¡Luanita, feliz cumpleaños! ¡Estoy de vuelta! Volví, yo siempre vuelvo”, atinó a decir, ante la sorpresa de la joven que lo escuchó detrás de una puerta.

¿Nacerá una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

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EL INESPERADO ANUNCIO DE SANTIAGO DEL MORO QUE CAMBIARÁ EL JUEGO EN GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada promete dar un vuelco inesperado. A través de una serie de historias de Instagram, Santiago del Moro confirmó una nueva dinámica que cambiará por completo la estrategia de los participantes que siguen en competencia.

El conductor del reality de Telefe respondió varias consultas de sus seguidores y adelantó que el próximo martes ingresarán exparticipantes de temporadas anteriores, quienes tendrán un rol determinante dentro de la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando un usuario le preguntó si el domingo habría gala. Del Moro fue contundente al aclarar que no habrá emisión ese día debido a la final que disputará la Selección Argentina: “¡Noo! El domingo (la final de la Copa del Mundo). Lunes 22:30 gala de eliminación. Martes entran exs de temporadas anteriores“, anunció.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

Pero la mayor sorpresa llegó cuando otro seguidor quiso saber cuánto tiempo permanecerán los exparticipantes dentro de la casa. Lejos de tratarse de una visita fugaz, Del Moro reveló que su permanencia dependerá de las decisiones de Gran Hermano: "Entran varios exs y se van a ir paulatinamente según indique El Big. (Van a poder sumar o restar votos según su experiencia en esta casa)“, explicó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, los históricos jugadores no solo convivirán con los actuales participantes, sino que también podrán modificar el juego otorgando o quitando votos, una ventaja que podría cambiar el destino de las próximas eliminaciones.