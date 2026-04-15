A pocas horas de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, Fabio Agostini pasó por un streaming con Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera y no esquivó las preguntas sobre su acercamiento a Luana Fernández, con quien coqueteó y hasta compartió una cena cómplice dentro de la casa.

El español, que forma parte de La Casa de los Famosos y estará en el reality argentino hasta el 19 de abril, fue directo al hablar de vínculos y dejó una frase que no pasó desapercibida, en medio del juego de seducción que mostró con Luana desde el primer momento: “A mí las mujeres regaladas no me gustan”.

Gran Hermano: Luana sedujo a Fabio Agostini y revolucionó la casa con una decisión clave (captura de Telefe)

Además, sorprendió al revelar que, más allá de su cercanía inicial con Luana, hubo otra participante que realmente captó su atención: Lolo Poggio y Titi.

Fabio Agostini habló sin filtros de Luana y reveló quién le gustó realmente (captura de Telefe)

Gran Hermano: Fabio Agostini habló sin filtros de Luana y reveló quién le gustó realmente

Fabio Agostini: -A mí regaladas no me gustan.

Emanuel Di Gioia: -Con Luana, ¿qué sentiste cuando pasó lo de Luana?

Eduardo Carrera: -Igual, a la primera chica que viste fue a ella, ¿no?

Fabio Agostini: -Luana es muy guapa, es muy linda. Pero también hay muchas chicas lindas. Yo no me voy a cerrar, no voy a decir “aquí”. Lolo es muy guapa también.

Eduardo Carrera: -Era obvio… ¿en serio? ¿Cómo te diste cuenta?

Fabio Agostini:-La pelirroja es linda también.

Eduardo Carrera: -Titi.

Fabio Agostini:-No le voy a mentir al público. Soy muy sincero.