El 13 de abril, el público tomó una decisión contundente y Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, tras un picante mano a mano con Brian Sarmiento.

Apenas salió de la casa, la influencer pasó por el streaming de Telefe que conduce Santiago del Moro y habló sin filtro sobre su vínculo con Manuel Ibero.

El desconsolado llanto de Manuel por Lola en Gran Hermano (captura de Telefe)

Durante su estadía en el reality, Lola se mostró muy cercana y cómplice con el ex de Zoe Bogach, lo que generó fuertes críticas tanto dentro como fuera de la casa, ya que ella está en pareja con Fran.

Lola reveló qué siente realmente por Manuel tras salir de Gran Hermano

Consultada directamente por sus sentimientos, fue tajante: “No llegué a sentir nada por Manu, yo sé que no estaría con él”.

Y Lola aseguró: “Por más que ahora salga y mi novio me diga ‘che, cortamos, no me gustó un carajo lo que hiciste’, yo no estaría con Manu tampoco”.

En medio de la charla, también se refirió a otras situaciones que se vieron en el programa y que despertaron polémica: “Me gusta mi novio, no me gusta nadie. Pero estando ahí adentro pasan cosas. En la primera fiesta con Lolo Poggio fue como ‘bueno, nos damos un piquito’. Y después dije: ‘che, a mi novio le puede molestar esto’”.

Al escuchar sus declaraciones, Santiago del Moro reaccionó sorprendido y lanzó un contundente: “Qué fuerte lo que decís”.