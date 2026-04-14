Luego de varias semanas superando placas, el 13 de abril el público tomó una decisión contundente: Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, tras un picante mano a mano con Brian Sarmiento.

La salida de la influencer impactó de lleno en Manuel Ibero, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto al despedirla.

En medio del abrazo final, el participante le susurró unas palabras al oído que reflejaron el fuerte vínculo que construyeron dentro de la casa.

El desconsolado llanto de Manuel por Lola en Gran Hermano (captura de Telefe)

Gran Hermano: qué le dijo Manuel a Lola al oído tras ser eliminada

Lola: -Tranqui.

Manuel: -Te quiero.

Lola: -Yo más.

Manuel: -Te quiero. Te quiero mucho.

Lola: -Te voy a extrañar. Tranqui.

Antes de cruzar la puerta, Lola también se tomó un momento para dirigirse a sus compañeros y dejarles un mensaje: “Sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón. Voy a dar todo para volver”.

Y cerró, firme y emocionada: “Jueguen y vivan esta experiencia al máximo. Sean ustedes mismos. Yo me voy contenta porque fui yo. Jugué como pude. Me voy súper contenta afuera porque ahí está la gente que me quiere”.

El desconsolado llanto de Manuel por Lola en Gran Hermano (captura de Telefe)

Mientras tanto, Manuel no lograba recomponerse. Entre lágrimas, resumió su angustia cuando Santiago del Moro le preguntó por su estado:“Se fue mi mejor amiga”, expresó, completamente quebrado el exnovio de Zoe Bogach.

Cabe recordar que, si bien Lola está en pareja fuera de la casa, tanto dentro como fuera del reality los shippearon fuertemente por su cercanía, los constantes mimos y algunos celos que no pasaron desapercibidos.