El 23 de febrero comenzó Gran Hermano Generación Dorada y el nombre de Zoe Bogach, ex participante del reality, volvió a sonar con fuerza tras el ingreso a la casa de su ex, Manuel Ibero.

Las especulaciones sobre la vuelta de la modelo al programa de Telefe crecieron aún más después de la sorpresiva salida de Divina Gloria.

Sin embargo, en la gala del domingo se sumó al juego una nueva participante, Carlota Bigliani, y la ilusión de los fans de Zoe se desmoronó.

En ese contexto, Alejandro Castelo afirmó en el stream Ya fue todo: “Zoe estaba aislada para entrar en la gala del domingo, pero por orden psicológica se recomendó que no entre porque arrancó con ataques de ansiedad. Por eso entró Carlota”.

Ante estos rumores, Ciudad Magazine se comunicó con Zoe Bogach, quien fue contundente en la desmentida.

Zoe Bogach rompió el silencio y reveló si entrará a Gran Hermano Generación Dorada

-El domingo se rumoreó que entrabas a Gran Hermano Generación Dorada. Dijeron que estuviste aislada y que no ingresaste por un ataque de ansiedad. ¿Fue así?

-Eso es totalmente mentira. Nunca estuve aislada. Tengo pruebas de que estuve todo el fin de semana en mi casa. Como todos los periodistas empezaron a decir que estaba aislada y que entraba a la casa, ahora lo quieren tapar con algo. Pero tengo pruebas.

Acto seguido, Zoe mostró que pasó el domingo junto a Rosina Beltrán, ex Gran Hermano 2023, con quien se reencontró tras el viaje que la uruguaya realizó por España y Finlandia.

-¿Nunca te propusieron entrar al reality? ¿Hubieras entrado?

-En este momento no entraría porque no quiero hablar del tema, no quiero hablar de mi relación. Creo que ya hablé demasiado. Si tengo que hablar de mi ex sería en el contexto del juego. Pero hoy no entraría a Gran Hermano.

-¿Cómo estás de salud?

-Yo estoy bien. Obvio que fue una semana muy heavy para mí. Estuve a full el día de la gala, dando notas y en programas, pero voy a dejar eso de lado y retomar mi rutina. No pienso seguir con esto.