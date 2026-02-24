En 2022, Julieta Poggio ingresó a Gran Hermano y se convirtió en una de las grandes favoritas del público, al punto de llegar a la final junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares.

Casi cuatro años después Lolo Poggio, su hermana, influencer y bailarina, entró al mismo reality que catapultó a Juli a la fama, pero en la edición Generación Dorada. Y la artista no dudó en estar presente en la tribuna para acompañarla y alentarla en su gran noche.

“¡Te amo! ¡Rompela! ¡Rompela! Disfrutalo, cada momento”, le gritó con emoción antes de que cruzara la puerta de la casa más famosa del país.

Lolo Poggio entró a GH. Captura de Telefe, Gran Hermano Generación Dorada.

Julieta Poggio reveló el consejo clave que le dio a Lolo antes de entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Ciudad Magazine se comunicó con Julieta para saber qué consejo le dio a su hermana antes de ingresar al popular reality de Telefe y fue contundente: “Le dije que juegue con el adentro y que no piense tanto en el afuera”.

Así, con experiencia propia y el recuerdo de su paso por el programa, Juli le dejó una recomendación clave para enfrentar el juego y la exposición.

Así se presentó Lolo Poggio antes de entrar a Gran Hermano Generación Dorada

El 23 de febrero, Lolo Poggio hizo su presentación oficial antes de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada y dejó en claro su personalidad, su vínculo con Julieta Poggio y cómo piensa jugar dentro de la casa.

“Soy de Devoto, soy actriz, bailarina, modelo, influencer y cantante. Conozco a esa tal Julie Poggio y es mi hermana, a la cual amo muchísimo”, dijo Lolo con humor y amor.

“Cocino muy bien, me encanta cocinar y, como habrán visto, mi hermana no sabía ni pelar una papa”, lanzó entre risas.

Luego marcó diferencias con la ex GH: “Juli es más cabrona. Yo soy más racional, más de pensar las cosas. No soy problemática ni muy combativa, pero sí soy un poco histérica”.

Sobre el juego, aseguró: “Sería una jugadora estratégica. Creo que no podría evitar que mi cabeza esté maquinando todo el día, porque así soy. Pero también soy una persona muy emocional y lo que me vibra, lo que siento y cómo me caés también sería parte del juego”.