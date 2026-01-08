Julieta Poggio se prepara para celebrar sus 24 años con un festejo a gran escala en Villa Carlos Paz. El cumpleaños será el próximo 9 de enero, pero la celebración comenzará un día antes y se extenderá durante todo el fin de semana.

La influencer y actriz compartió en sus historias de Instagram la invitación que les envió a sus amigos, donde detalló, paso a paso, las actividades pensadas para cada jornada.

El plan llamó rápidamente la atención por su nivel de organización y por la variedad de propuestas, que transforman el cumpleaños en una verdadera escapada de verano.

Foto: captura de pantalla de Rumis.

ASÍ SERÁ EL CUMPLEAÑOS DE JULI POGGIO

El festejo arranca el jueves 8 con una experiencia exclusiva en el lago San Roque. Desde el mediodía, el grupo disfrutará de un catamarán privado durante varias horas y, luego, se trasladará a un parador para un after beach en Zebra, con tragos y atardecer incluido.

La primera noche culmina pasada la medianoche con una cena en el hotel y el clásico momento de soplar las velitas.

El viernes 9, día exacto de su cumpleaños, el ritmo baja durante el día con un plan más relajado: asado y pileta en la terraza del edificio donde se hospeda Poggio.

Por la noche, la agenda vuelve a activarse con una salida al teatro para ver Cortocircuito, la obra en la que la influencer participa como actriz durante la temporada de verano. Finalizada la función, una combi privada trasladará al grupo a un boliche local para seguir celebrando hasta la madrugada.

Juli Poggio mostró el itinerario para su cumpleaños en Carlos Paz: el festejo durará tres días | Créditos: Instagram @poggiojulieta

El cierre del festejo está previsto para el sábado 10 con una propuesta que sorprendió incluso a sus seguidores más habituales. Desde las primeras horas de la tarde, Juli y sus invitados tendrán acceso exclusivo a un parque acuático en Laguna Azul, con almuerzo y bebidas incluidas, en una jornada pensada para despedir el cumpleaños entre risas, juegos y clima festivo.

Al final del mensaje que se viralizó en redes, Poggio sumó algunas recomendaciones con su estilo habitual: llevar malla, energía y, en tono de broma, algún regalo. El texto cerró con un afectuoso “Los amo”, reforzando el clima de celebración entre amigos.