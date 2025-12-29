Pedro Alfonso lo hizo de nuevo. Anoche, el actor estrenó “Corto Circuito” en el Teatro del Lago de Carlos Paz y volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos de la temporada. La sala explotó de risas y aplausos en una función que tuvo de todo: humor, ritmo, emoción y hasta un robot que sorprendió a grandes y chicos.

La nueva comedia, dirigida por Diego Ramos y escrita por el propio Alfonso junto a Sebastián Almada, apuesta fuerte a la actualidad. El eje de la obra gira en torno a la inteligencia artificial y plantea una pregunta clave: ¿hasta dónde puede avanzar la tecnología sin reemplazar lo más importante, los vínculos humanos?

En el escenario, un robot se convierte en el disparador de situaciones desopilantes y también de momentos emotivos, poniendo el foco en las relaciones entre padres e hijos, hermanos y amigos.

Foto: prensa Corto circuito

Foto: prensa Corto circuito

Foto: prensa Corto circuito

Un elenco de lujo y una dupla que hace estallar la platea

Pedro Alfonso se luce una vez más al frente de un elenco potente. Su dupla con Yayo Guridi es garantía de carcajadas: juntos forman un equipo sólido que conecta de inmediato con el público y no da respiro entre chistes y ocurrencias.

Foto: prensa Corto circuito

La obra también cuenta con la presencia arrolladora de Viviana Saccone, la comicidad de Sebastián Almada, y el talento de Julieta Poggio y la actriz ecuatoriana Ana Paula Buljubasich, quienes se ganaron el aplauso de la platea con su frescura y carisma.

Una noche especial, con familia y amigos en la primera fila

Entre los espectadores de la función debut estuvo Paula Chaves, acompañada por los hijos que comparte con Pedro: Olivia, Baltazar y Filipa. La familia alentó desde la platea en una noche cargada de emoción para el actor, que volvió a renovar su incondicionalidad con el público de la villa.

Foto: prensa Corto circuito

Una propuesta para toda la familia y una temporada que promete

“Corto Circuito” llegó para quedarse en Carlos Paz. Con una puesta ágil, dinámica y muy actual, la obra invita a reír y también a pensar, en una propuesta ideal para disfrutar en familia.

Las funciones son de martes a domingo y las entradas ya están a la venta en PLATEANET.