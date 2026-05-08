La cartelera porteña suma uno de los estrenos teatrales más esperados del año: la nueva versión de “Misery”, la célebre historia de terror psicológico creada por Stephen King, llegará desde el 18 de junio al escenario del Teatro Metropolitan con protagónicos de Julia Calvo y Juan Gil Navarro.

La obra contará con dirección de Manuel González Gil, quien vuelve a ponerse al frente de esta inquietante historia más de dos décadas después de su recordada versión argentina de 1999. La producción estará a cargo de Circus Entertainment Group y Alberto Raimundo.

Basada en la novela publicada en 1987, “Misery” se convirtió en uno de los títulos más emblemáticos de Stephen King gracias a su combinación de suspenso, obsesión y violencia psicológica.

La historia tuvo además una consagrada adaptación cinematográfica en 1990 protagonizada por Kathy Bates y James Caan, considerada hoy un clásico del cine de terror.

Foto: prensa Misery

De qué trata “Misery”

La trama sigue a Paul Sheldon, un exitoso escritor de novelas románticas que, tras sufrir un accidente automovilístico, es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera aparentemente amable que se declara su “fan número uno”.

Sin embargo, lo que comienza como un acto de ayuda rápidamente se transforma en una pesadilla.

Annie descubre que Paul planea abandonar a su personaje más famoso y decide tomar medidas extremas para impedirlo.

El encierro, la manipulación emocional y la violencia creciente convierten la convivencia en una experiencia asfixiante tanto para el protagonista como para el público.

Foto: prensa Misery

La nueva adaptación teatral promete una mirada contemporánea sobre el vínculo entre idolatría, obsesión y poder, temas que hoy cobran una resonancia especial en tiempos atravesados por la exposición pública y los fandoms extremos.

El regreso de una obra histórica al teatro argentino

“Misery” ya había tenido una versión local muy recordada en 1999, también dirigida por Manuel González Gil y protagonizada por Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo. Aquella puesta se convirtió en un éxito y dejó una huella fuerte en el teatro de suspenso argentino.

Ahora, más de 25 años después, el director retoma el desafío con una nueva dupla protagónica y una puesta renovada que buscará potenciar el costado más oscuro y perturbador de la historia.

Con un relato que sigue generando incomodidad y tensión, “Misery” se perfila como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada 2026 en Buenos Aires.