El próximo 17 de mayo de 2026 llega a la cartelera porteña “Amanece de noche”, la nueva obra de la autora Mechi Bove, que se presentará todos los domingos a las 17:30 horas en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA).

De qué trata “Amanece de noche”

La historia se sitúa en una casa familiar donde Blanca cuida a su padre, afectado por un deterioro cognitivo tras un accidente. Desbordada por la situación, decide convocar a sus hermanas, Bárbara y Bernarda, para tomar una decisión urgente. Sin embargo, la aparición inesperada de Belén, su media hermana, reabre heridas del pasado.

En medio de reproches, silencios y emociones contenidas, la familia deberá enfrentarse no solo al destino del padre, sino también a todo aquello que nunca se dijeron. Cuando la noche dé paso al amanecer, la verdad saldrá a la luz y abrirá la puerta a un posible nuevo comienzo.

Reparto de “Amanece de noche”

Con dirección general de Pedro Velázquez, el elenco está integrado por Mechi Bove, Sheila Saslavsky, Sonia Alemán, Julieta Presutto y Rolo Sosiuk.

Entradas y funciones de “Amanece de noche”

“Amanece de noche” se estrena el domingo 17 de mayo de 2026 y tendrá funciones todos los domingos a las 17:30 hs en el Teatro El Extranjero.

Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.