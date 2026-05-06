La MET Gala 2026 no solo volvió a reunir a las figuras más influyentes del mundo, sino que también marcó el pulso de lo que se viene en maquillaje, piel y cabello. Entre looks impactantes y apuestas arriesgadas, hubo una serie de tendencias beauty que ya se perfilan como protagonistas del año.

Desde pieles ultranaturales hasta detalles más jugados como las cejas decoloradas, el evento dejó en claro que la clave está en el equilibrio entre lo minimalista y lo audaz.

Ojos ahumados: el regreso más intenso

Los ojos vuelven a ser protagonistas con versiones renovadas del clásico smokey eye. En la alfombra roja, figuras como Sabrina Carpenter apostaron por sombras en tonos nude, combinaciones de color y acabados más profundos.

Sabrina Carpenter en la MET Gala 2026 (Foto: AP).

El contraste con una piel natural potencia la mirada y logra un efecto sofisticado sin caer en excesos.

Silent Skin: la piel perfecta (pero natural)

La tendencia “silent skin” se consolida como una de las más fuertes. Celebridades como Margot Robbie y Hailey Bieber lucieron pieles impecables: hidratadas, luminosas y con un acabado fresco.

Margot Robbie en la MET Gala 2026 (Foto: AP).

El foco está en el cuidado previo y en una base ligera que deje ver la textura real de la piel.

Hailey Bieber en la MET Gala 2026 (Foto: AP).

Cejas decoloradas: el statement más jugado

Directamente desde el pasado, las cejas decoloradas regresan con fuerza. Kylie Jenner fue una de las principales impulsoras de esta estética que transforma completamente el rostro.

Kylie Jenner en la MET Gala 2026 (Foto: AP).

Se trata de una tendencia arriesgada, ideal para quienes buscan un cambio radical y moderno.

Flequillo abierto: efecto lifting inmediato

El flequillo abierto —también conocido como “curtain bangs”— se posiciona como uno de los cortes estrella. Nicole Kidman lo llevó con un acabado elegante que enmarca el rostro y aporta un efecto rejuvenecedor.

Nicole Kidman en la MET Gala 2026 (Foto: AP).

Es versátil, favorecedor y adaptable a distintas edades y estilos.

Chrome nails y pestañas soft: minimalismo con brillo

Las uñas efecto chrome evolucionan hacia su versión más suave: las “vanilla chrome nails”. Gigi Hadid las mostró con un acabado pulido y luminoso.

Gigi Hadid en la MET Gala 2026 (Foto: AFP).

En contraste, las pestañas se llevan más naturales, apenas marcadas, reforzando la estética clean que domina la temporada.

Labio cereza difuminado: el toque romántico

El “cherry blurred lips” se instala como el labial del momento. Kate Moss lo llevó con bordes difuminados y un acabado suave que aporta frescura.

Kate Moss en la MET Gala 2026 (Foto: AP).

Este estilo busca un efecto más natural y menos estructurado, ideal para un look effortless pero sofisticado.

Tendencias beauty MET Gala 2026: lo que tenés que saber

La Met Gala 2026 dejó una clara dirección: menos rigidez, más naturalidad y detalles estratégicos que elevan cualquier look.

Las claves que van a dominar el 2026:

Piel real y luminosa

Miradas intensas o creativas

Detalles audaces como cejas decoloradas

Cabello con movimiento y efecto rejuvenecedor

Uñas brillantes y maquillaje soft

Una combinación perfecta entre lo clásico y lo experimental que ya empezó a marcar tendencia dentro y fuera de la alfombra roja.