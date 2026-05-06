El universo beauty atraviesa una nueva transformación estética y hay una combinación que empieza a repetirse en campañas, redes sociales y lanzamientos internacionales: tonos berry, acabados metalizados, fantasía digital y perfumes intensos de inspiración frutal.

En medio de esa corriente aparece Minerva Casero, una de las figuras locales que mejor interpreta esta nueva sensibilidad visual que mezcla moda futurista, maquillaje glossy y universos surrealistas teñidos de rosa.

Con trenzas, styling sci-fi y escenarios que parecen salidos de un videojuego o de una película retrofuturista, las últimas imágenes protagonizadas por la actriz condensan una de las tendencias más fuertes de 2026: la llamada “berry futurista”, una estética donde conviven el glamour pop, la inteligencia artificial y los aromas gourmand.

Minerva Casero y su estilo retrofuturista berry. Foto: prensa

Del “clean girl” al boom del futurismo rosa

Después de años dominados por el minimalismo y el maquillaje casi invisible, la industria beauty volvió a apostar por propuestas más expresivas. El regreso del brillo, los tonos cereza, los plateados y las texturas glossy marcan una nueva etapa atravesada por referencias Y2K, animé, gaming y estética espacial.

La tendencia también impacta en la perfumería: las fragancias con notas de frutos rojos —como frambuesa, cereza y fresa— se volvieron protagonistas por su perfil dulce, intenso y de alta duración.

En TikTok y Pinterest, conceptos como “cherry girl”, “space makeup” y “cosmic beauty” acumulan millones de visualizaciones y funcionan como inspiración para campañas cada vez más cinematográficas.

Minerva Casero y su estilo retrofuturista berry. Foto: prensa

Por qué los perfumes berry son furor

Las nuevas generaciones buscan perfumes con personalidad, que tengan presencia y funcionen como parte del styling. Ya no se trata solamente del aroma: el universo visual, el diseño y la experiencia estética pesan tanto como las notas olfativas.

Ahí aparecen las composiciones ámbar florales combinadas con acordes frutales y fondos cálidos, una fórmula que domina muchos de los lanzamientos recientes del mercado.

En Argentina, una de las marcas que se sumó a esta tendencia fue CHER con Dieciocho Rocket, una fragancia inspirada justamente en el universo berry y presentada a través de una campaña de estética futurista protagonizada por la actriz.

Foto: prensa

La era del beauty como experiencia visual

La belleza dejó de pensarse solamente desde el producto y empezó a construirse como un universo completo: personajes digitales, campañas creadas con inteligencia artificial, escenarios fantásticos y objetos que parecen salidos de otro planeta.

Ese cruce entre moda, tecnología y lifestyle redefine la manera en la que las marcas conectan con el público joven, especialmente en redes sociales, donde la imagen tiene tanto peso como el producto en sí.

Con su mezcla de humor, estilo experimental y estética pop, Minerva Casero encaja naturalmente en esa nueva narrativa visual que hoy domina el universo beauty: una fantasía rosa, futurista y brillante donde los frutos rojos ya no solo se usan en perfumes, sino también como identidad estética.

En esa línea, CHER continúa expandiendo su universo beauty con lanzamientos que cruzan fragancias, maquillaje y cultura visual digital, apostando a propuestas inspiradas en tendencias globales pero adaptadas al uso cotidiano.