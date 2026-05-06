Con una frase icónica que marcó a toda una generación, Prime Video presentó el primer adelanto de “Elle”, la nueva serie inspirada en los años adolescentes de Elle Woods antes de convertirse en la inolvidable protagonista de Legally Blonde.

La producción promete nostalgia noventosa, romances juveniles, looks imposibles y el origen de uno de los personajes más queridos de la cultura pop.

Foto: prensa Elle

Cómo será “Elle”, la precuela de Legalmente Rubia

La nueva producción de Amazon MGM Studios junto a Hello Sunshine llegará el próximo 1 de julio exclusivamente a Prime Video en más de 240 países y territorios.

Ambientada en 1995, la historia sigue a una joven Elle Woods durante sus años de secundaria, mucho antes de ingresar a Harvard y convertirse en el ícono pop que conquistó al público a principios de los 2000.

Foto: prensa Elle

La serie explorará las experiencias que moldearon su personalidad: amistades intensas, romances prohibidos, inseguridades adolescentes y elecciones de moda cuestionables.

También pondrá el foco en el vínculo con su madre, mostrando cómo la familia se convierte en el sostén emocional de Elle mientras atraviesa los desafíos típicos de la adolescencia.

Según adelantaron desde Prime Video, cada obstáculo acercará a Elle a la versión del personaje que todos conocen y aman.

Reese Witherspoon produce la serie y ya confirmaron una segunda temporada

Uno de los datos que más entusiasmo generó entre los fanáticos es que Reese Witherspoon participa como productora ejecutiva del proyecto. La actriz fue quien interpretó originalmente a Elle Woods en las películas de Legalmente Rubia y ahora acompaña esta nueva etapa desde detrás de cámara.

La serie fue creada por Laura Kittrell, conocida por trabajos como Insecure y High School, junto a Caroline Dries como co-showrunner.

Además, antes incluso del estreno oficial, Prime Video confirmó que “Elle” tendrá una segunda temporada, una apuesta fuerte que demuestra la confianza del estudio en el universo de Legalmente Rubia.

Quién interpreta a la joven Elle Woods

La protagonista de esta nueva versión será Lexi Minetree, quien dará vida a la joven Elle Woods.

El elenco también incluye a June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y a Tom Everett Scott como Wyatt, su padre.

Completan el reparto actores como Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney y James Van Der Beek, entre otros.

ESTRELLA. El perrito de Legalmente rubia murió a los 18 años.

El primer adelanto despertó nostalgia entre los fans

El teaser oficial recupera el espíritu divertido, glamoroso y optimista que convirtió a Legalmente Rubia en una película de culto. Entre looks noventosos, pasillos escolares y momentos de humor adolescente, la serie promete combinar nostalgia, comedia y emoción para conquistar tanto a nuevos espectadores como a quienes crecieron con Elle Woods.

Reese Witherspoon, en su rol protagónico de "Legalmente rubia". (Foto: MGM)

Con el regreso de uno de los personajes más queridos de la cultura pop, Prime Video apuesta a expandir el universo de Legalmente Rubia desde una mirada fresca, juvenil y cargada de referencias noventeras.