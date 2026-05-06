Guillermo Francella volvió a conquistar la cartelera porteña con “Desde el jardín”, la obra que se convirtió en el fenómeno teatral del momento y que agota funciones semana tras semana en el Teatro Metropolitan.
Ante la enorme demanda del público, la producción lanzó una guía especial con todas las opciones disponibles para conseguir entradas y no quedarse afuera del espectáculo más comentado de la calle Corrientes.
“Desde el jardín”, el gran éxito teatral del año
Con localidades agotadas en casi todas sus funciones y una expectativa que crece cada semana, “Desde el jardín” se consolidó como uno de los mayores éxitos teatrales de 2026.
La presencia de Guillermo Francella sobre el escenario volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria del actor, que lidera una propuesta que combina prestigio, emoción y un fuerte impacto entre el público.
Debido al furor por las entradas, desde el teatro y la producción decidieron compartir una serie de recomendaciones y beneficios para facilitar el acceso a las localidades, especialmente teniendo en cuenta que las funciones suelen agotarse con varias semanas de anticipación.
Las 10 maneras de conseguir entradas para “Desde el jardín”
1. Vía web o mobile en www.plateanet.com
2. Llamando al 11 5236-3000.
3. En la boletería del teatro: Av. Corrientes 1343.
4. Con 15% OFF usando la tarjeta American Express del Santander.
5. Socios de Swiss Medical cuentan con 15% OFF.
6. Cupo limitado de 20 entradas por función con el 50% OFF, únicamente en Tickets Buenos Aires, frente al Obelisco.
7. Elegí tu día y horario ideal: Las funciones son de jueves a domingos. Los días sábados hay dos funciones y varios viernes también.
8. Planificá tu salida ya que todas las funciones se agotan y se habilitan con 6 semanas de anticipación.
9. Accedé a los Premium Tickets: Un lote exclusivo de plateas para quienes desean las mejores ubicaciones del teatro.
10. DATAZO: Las entradas para la Fila 1 tienen un precio promocional, incluso más económico que el de la última fila. ¡En serio! ¡Y la visión a 1 metro del escenario es excelente!
Días y horarios de funciones
“Desde el jardín” se presenta en el Teatro Metropolitan con funciones:
- Jueves: 20 hs
- Viernes: 20 hs
- Sábados: 20 y 22.15 hs
- Domingos: 19 hs
La producción recomendó planificar la compra con anticipación, ya que las localidades se habilitan hasta seis semanas antes y suelen agotarse rápidamente.
Con Guillermo Francella al frente y una respuesta masiva del público, “Desde el jardín” se consolida como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada en Buenos Aires.