La noche del regreso de los Jonas Brothers a la Argentina tuvo un momento inolvidable: la aparición sorpresa de Tini Stoessel, que desató la euforia total en el público del Movistar Arena. En el primero de los shows en Buenos Aires, la artista argentina se subió al escenario como invitada especial para compartir un segmento con la banda integrada por Joe, Nick y Kevin Jonas.

El momento más ovacionado de la noche llegó cuando interpretaron juntos “This Is Me”, el icónico tema de la película Camp Rock. La elección no fue casual: la canción marcó a toda una generación y también forma parte de la historia personal de Tini, quien creció como fan del grupo.

Jonas Brothers en su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Uno de los detalles más emotivos del show fue la proyección en pantalla de un video de Tini cuando tenía apenas 13 años, en el que interpretaba justamente esa canción durante un casting. Minutos después, apareció en vivo para cantarla junto a sus ídolos, en una escena que simbolizó el paso de fan a estrella internacional.

Tini Stoessel en el primer show de Jonas Brothers en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Además, la cantante sorprendió al público al sumar su hit “Cupido”, generando un cruce perfecto entre su repertorio actual y la nostalgia del universo Disney. La colaboración no fue improvisada: desde 2025, los Jonas Brothers habían manifestado públicamente su interés en trabajar con la artista argentina, lo que alimentó la expectativa de los fans hasta concretarse en este show.

Un show cargado de nostalgia y hits: las fotos

El recital, que forma parte de la gira aniversario del grupo, repasó los grandes éxitos de la banda y tuvo varios momentos de conexión con el público argentino. Sin embargo, la participación de Tini se convirtió en el punto más comentado de la noche, viralizándose rápidamente en redes sociales.

La combinación de generaciones, el guiño a Camp Rock y el crecimiento artístico de la cantante hicieron de esta presentación uno de los momentos más icónicos del pop reciente en Argentina.

Tini Stoessel en el primer show de Jonas Brothers en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Jonas Brothers en su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Jonas Brothers en su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Jonas Brothers en su primer show en Buenos Aires (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.