El Paseo La Plaza se vistió de gala para recibir uno de los estrenos más esperados de la temporada teatral porteña: Bebé Reno. La obra, basada en el crudo y exitoso relato autobiográfico de Richard Gadd, tuvo su función de prensa en la Sala Pablo Neruda con una convocatoria que mezcló a la vieja guardia del espectáculo con los nuevos referentes digitales.
La expectativa por ver la interpretación de Nazareno Casero, bajo la dirección de Luis “Indio” Romero, atrajo a una multitud de celebridades. Entre los presentes más destacados se encontró su padre, Alfredo Casero, quien se mostró emocionado por el desafío actoral de su hijo.
El mundo del teatro y el espectáculo también dio el presente con figuras de peso como Mauricio Dayub, José María Muscari y Adriana Salonia. La diversidad de la platea reflejó el interés transversal que genera esta historia, que pasó de ser un fenómeno global en streaming a una experiencia visceral sobre el escenario.
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El cruce de generaciones: de los escenarios a las redes
Lo que más llamó la atención de la noche fue la mezcla de perfiles entre los invitados. El estreno no solo convocó a actores de trayectoria, sino también a los protagonistas de la cultura joven:
- Referentes del humor y redes como Juampi González y Nancy Gay.
- Actores y figuras de TV: Sabrina Carballo, Nicolás Goldschmit, Sebastián Francini, Leo Raff y Silvia Freire también formaron parte de la exclusiva lista de invitados.
- Círculo íntimo: Además de Alfredo, la familia estuvo representada por Guillermina Casero, apoyando el protagónico de Nazareno.
Dato Clave: Al finalizar la función, el público ovacionó de pie a Nazareno Casero, consolidando a “Bebé Reno” como una de las propuestas más intensas y reflexivas de la cartelera actual.
Lo que tenés que saber sobre “Bebé Reno” en Buenos Aires
- Protagonista: Nazareno Casero.
- Dirección: Luis “Indio” Romero.
- Lugar: Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda (Av. Corrientes 1660).
- Funciones: Todos los martes a las 20:15 h.
- Entradas: Disponibles en la boletería del teatro o a través de Plateanet.
La obra, producida por Juan Pelosi, Quality Entertainment y Maximiliano Córdoba, invita a un viaje emocional sobre la vulnerabilidad y la obsesión, logrando una narrativa que interpela al espectador desde el primer minuto.