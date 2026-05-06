El Paseo La Plaza se vistió de gala para recibir uno de los estrenos más esperados de la temporada teatral porteña: Bebé Reno. La obra, basada en el crudo y exitoso relato autobiográfico de Richard Gadd, tuvo su función de prensa en la Sala Pablo Neruda con una convocatoria que mezcló a la vieja guardia del espectáculo con los nuevos referentes digitales.

La expectativa por ver la interpretación de Nazareno Casero, bajo la dirección de Luis “Indio” Romero, atrajo a una multitud de celebridades. Entre los presentes más destacados se encontró su padre, Alfredo Casero, quien se mostró emocionado por el desafío actoral de su hijo.

(Foto: Ciudad Magazine).

Alfredo Casero en el estreno de Bebé Reno (Foto: Movilpress).

El mundo del teatro y el espectáculo también dio el presente con figuras de peso como Mauricio Dayub, José María Muscari y Adriana Salonia. La diversidad de la platea reflejó el interés transversal que genera esta historia, que pasó de ser un fenómeno global en streaming a una experiencia visceral sobre el escenario.

José María Muscari en el estreno de Bebé Reno (Foto: Movilpress).

Adriana Salonia y Francisco "Paco" Marmol en el estreno de Bebé Reno (Foto: Movilpress).

Mauricio Dayub en el estreno de Bebé Reno (Foto: Movilpress).

El cruce de generaciones: de los escenarios a las redes

Lo que más llamó la atención de la noche fue la mezcla de perfiles entre los invitados. El estreno no solo convocó a actores de trayectoria, sino también a los protagonistas de la cultura joven:

Referentes del humor y redes como Juampi González y Nancy Gay.

Juampi González en el estreno de Bebé Reno (Foto: Prensa).

Actores y figuras de TV: Sabrina Carballo, Nicolás Goldschmit, Sebastián Francini, Leo Raff y Silvia Freire también formaron parte de la exclusiva lista de invitados.

Sabrina Carballo en el estreno de Bebé Reno (Foto: Movilpress).

Silvia Freire en el estreno de Bebé Reno (Foto: Movilpress).

Nicolás Goldschmit en el estreno de Bebé Reno con Nazareno Casero (Foto: Prensa).

Leo Raff en el estreno de Bebé Reno con Nazareno Casero (Foto: Prensa).

Círculo íntimo: Además de Alfredo, la familia estuvo representada por Guillermina Casero, apoyando el protagónico de Nazareno.

Alfredo Casero en el estreno de Bebé Reno (Foto: Movilpress).

Guillermina Casero en el estreno de Bebé Reno con el protagónico de su hermano Nazareno (Foto: Prensa).

Dato Clave: Al finalizar la función, el público ovacionó de pie a Nazareno Casero, consolidando a “Bebé Reno” como una de las propuestas más intensas y reflexivas de la cartelera actual.

Lo que tenés que saber sobre “Bebé Reno” en Buenos Aires

Protagonista: Nazareno Casero.

Dirección: Luis “Indio” Romero.

Lugar: Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda (Av. Corrientes 1660).

Funciones: Todos los martes a las 20:15 h.

Entradas: Disponibles en la boletería del teatro o a través de Plateanet.

La obra, producida por Juan Pelosi, Quality Entertainment y Maximiliano Córdoba, invita a un viaje emocional sobre la vulnerabilidad y la obsesión, logrando una narrativa que interpela al espectador desde el primer minuto.