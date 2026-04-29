La adaptación teatral de Bebé Reno, basada en el fenómeno internacional creado por Richard Gadd, debutó en Buenos Aires con una puesta intensa y atrapante. La obra, dirigida por Luis “Indio” Romero, tuvo su esperado estreno en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, donde logró conmover al público desde el primer momento.

Con Nazareno Casero al frente del elenco, la versión local propone una experiencia teatral cruda y emocional, fiel al espíritu original de la historia. La pieza, que dio origen a la exitosa serie de Netflix, se centra en un relato autobiográfico que aborda temas como el trauma, la vulnerabilidad y los límites en los vínculos personales.

Nazareno Casero estrenó Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

La función de estreno reunió a diversas figuras del ambiente cultural, entre ellas la actriz Cecilia Dopazo y la escritora Florencia Etcheves. También estuvieron presentes Minerva y Guillermina Casero, hermanas del protagonista, quienes acompañaron la velada en un clima de entusiasmo y apoyo familiar.

Nazareno Casero estrenó Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

Al finalizar la función, el público brindó una cálida ovación a Nazareno Casero, destacando su interpretación en una puesta que no dejó indiferente a los espectadores. El festejo continuó en el hall del teatro, donde colegas, amigos y familiares se acercaron a felicitarlo.

Nazareno Casero estrenó Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE BEBÉ RENO

Nazareno Casero estrenó Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

Nazareno Casero estrenó Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

Guillermina Casero en el estreno de Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

Minerva Casero en el estreno de Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

Cecilia Dopazo en el estreno de Bebé Reno (Foto: Agencia Coral).

El estreno de Bebé Reno con el protagónico de Nazareno Casero (Foto: Agencia Coral).

Funciones y entradas

La producción está a cargo de Juan Pelosi, Quality Entertainment y Maximiliano Córdoba.

Bebé Reno se presenta todos los martes a las 20:30 horas en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de Plateanet.

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