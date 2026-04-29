La amistad entre Julieta Ortega y Andrea Rincón llegó a su fin de forma abrupta en el último tiempo, y luego de que la actriz lo reconociera públicamente, la ex Gran Hermano fue a fondo sobre las razones del quiebre lo que una vez definieron como “novias sin sexo”.

“Lo de Julieta me dolió mucho, todavía lo estoy sanando. De hecho, en un momento terminé internada”, comentó sobre lo que sucedió con Las Pibas Dicen.

“Porque cuando me desvinculó de un trabajo que teníamos juntas del que seguía siendo socia y no cobré un mango obviamente, le dije lo único que quiero es tu amistad, esperemos a que pase el tiempo".

Andrea Rincón (Foto: Movilpress)

Hasta que me llamó una abogada de alguien que había participado en el programa, diciéndome si por favor podía ayudarla... Esta chica me dice, no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos",

“A la semana caigo internada, con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba... Fue el año que terminé internada”.

Cómo resolvieron las diferencias

En ese punto blanqueó: “Cedí derechos los derechos del programa para que no me hagan ningún tipo de problema”.

La versión de Julieta Ortega sobre su pelea con Andrea Rincón, según Fernanda Iglesias en Puro Show.

“Fue como una rotura muy grande de corazón”, enfatizó.

Al final, Andrea Rincón se quejó de Julieta Ortega: “No me gustó que lo haya hecho público”.