En el mundo del espectáculo, los romances secretos siempre generan revuelo. Esta vez, Fernanda Iglesias sorprendió en el programa Puro Show al contar detalles inéditos sobre la relación que mantuvieron Julieta Ortega y el conductor Roberto Pettinato.

Según contó la panelista, la relación entre Ortega y Petinato no llegó a ser un noviazgo formal, pero sí tuvieron varias citas: “Ellos salieron un tiempo, no llegaron a ser novios, pero sí tuvieron citas. Y él la boludeó, viste, típico, qué sé yo, y ella se sintió mal”.

Roberto Pettinato reflexionó sobre la situación de su hijo.

La periodista recordó que Julieta, en algún momento, habló públicamente sobre esa experiencia: “Un día lo contó, no sé si en Intrusos o en qué programa, que había tenido esta experiencia con Pettinato, en ese fragor de que todas contaban, ella lo contó”.

Foto: Captura (eltrece)

ROBERTO PETTINATO LE PIDIÓ DISCULPAS A JULIETA ORTEGA

Lo más llamativo del relato fue el pedido de disculpas de Roberto Pettinato, algo que, según Iglesias, no ocurrió con otras mujeres: “Pettinato creo que a la única que le pidió disculpas fue a ella, porque a ninguna otra llamó para pedir disculpas. Pero como es Julieta Ortega, le pidió disculpas”.

Iglesias fue contundente al describir la actitud del músico: “Porque claramente Petinato es un interesado, es un trepador, es una persona que no tiene escrúpulos. Entonces como es Julieta Ortega le pidió disculpas”.

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