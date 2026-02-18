Después de casi cuatro años de espera, la Justicia fijó fecha para el inicio del juicio que determinará si Felipe Pettinato es responsable penal de la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El proceso comenzará el próximo 23 de este mes y se desarrollará de manera virtual, una decisión que generó malestar en la familia de la víctima.

Según confirmó Mauro Szeta, el fiscal Mainardi elevó la causa con una pericia clave: según los informes, no hay dudas de que el fuego se inició por decisión del propio Pettinato. La acusación es por estrago doloso, un delito que podría llevarlo a una condena de entre 8 y 20 años de prisión.

En diálogo con el programa Lape Club Social, Hernán Rodrigo, hermano de la víctima, expresó la angustia y la desconfianza que vivió la familia durante estos años: “Después de casi cuatro años de haber visto lo inaceptable, en cuanto a tiempos y en cuanto a una persona que no estuvo detenida cinco minutos y la otra que estuvo casi cuatro años bajo tierra, por supuesto había temor de que esto no llegara a ningún lado”.

Habló Hernán, hermano de Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en un incendio por el que es acusado Felipe Pettinato (Foto: captura de América).

La causa estuvo paralizada durante mucho tiempo, con varias postergaciones del debate. “Mentiría si dijera que no tuvimos miedo de que, por tratarse de un Pettinato, el expediente se durmiera”, admitió Hernán.

UN JUICIO VIRTUAL QUE GENERA POLÉMICA: LA BRONCA DEL HERMANO DE LA VÍCTIMA

El juicio se realizará por zoom, algo que la familia de Melchor Rodrigo rechaza de plano: “No me parece lógico que un juicio por la muerte de una persona sea virtual. Entiendo que en juicios comerciales o por estafas se agilice con la virtualidad, pero no en un caso donde hay una persona fallecida”, sostuvo Hernán.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que el incendio haya sido accidental, Hernán fue tajante: “No lo acepto de ninguna manera. Esto no se trataba de dos chicos adolescentes que estaban boludeando y se les fue la mano. Alguien lo tuvo que iniciar. El otro está muerto. Es más que evidente y probado que es él”.

