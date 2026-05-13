La tensión entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi volvió a explotar en redes sociales luego de una advertencia que hizo Gran Hermano a los participantes de la edición Generación Dorada.

Todo comenzó cuando el Big les recordó a los jugadores que no podían esconder alimentos fuera de la cocina por cuestiones sanitarias y para evitar consumir comida en mal estado. La situación despertó recuerdos de temporadas anteriores y rápidamente muchos fanáticos apuntaron contra Catalina por situaciones similares ocurridas durante la edición de Furia.

Lejos de esquivar el tema, Juliana salió con los tapones de punta desde su cuenta de X y lanzó un descargo explosivo contra su excompañera.

FURIA ACUSÓ A CATALINA DE “DEJARLA SIN COMER”

En medio de su fuerte mensaje, Juliana Scaglione aseguró que durante su estadía en el reality atravesó situaciones límite vinculadas a la comida, incluso después de haber recibido un diagnóstico de leucemia.

“Si me dejaron sin comer con leucemia diagnosticada es porque yo lo permití”, escribió inicialmente, antes de apuntar directamente contra la médica santafesina.

Explosiva pelea entre Furia y Catalina Gorostidi: acusaciones, amenazas y un escándalo por comida en GH. Crédito: X

Luego redobló la apuesta con frases durísimas: “Lo que hizo una médica de esconderme la comida tiene que ser repudiado”, disparó. Además, la acusó de hostigarla desde hace años y lanzó fuertes críticas contra su desempeño profesional y personal.

LA RESPUESTA DE CATALINA GOROSTIDI

La reacción de Catalina Gorostidi no tardó en llegar. También desde X, negó las acusaciones y cruzó con dureza a Furia.

“El delirio es total, conmigo no”, comenzó escribiendo. Después la acusó de victimizarse y recordó viejos conflictos económicos dentro de la casa. “Nunca te dejamos sin comer. Hay clips donde te ofrezco mi comida porque vos preferías comprarte tres paquetes de cigarrillos antes que un dulce de leche”, retrucó.

Catalina también cuestionó la actitud de Juliana tras su salida del reality y aseguró que la ex participante se cree “la Susana Giménez de Telefe”.

Explosiva pelea entre Furia y Catalina Gorostidi: acusaciones, amenazas y un escándalo por comida en GH. Crédito: X

LAS AMENAZAS QUE ESCALARON EL CONFLICTO

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. En otro mensaje, Juliana Scaglione dejó entrever información sensible relacionada con el trabajo de Catalina en un hospital.

“No me hagas hablar que hace más de tres años vengo guardando lo que me contaste que pasó en el hospital donde trabajás con niños”, escribió, alimentando aún más la polémica.

Finalmente, volvió a atacar a su excompañera y lanzó una frase que generó fuerte repercusión en redes: “No solo deja sin comer a la gente, también deberían sacarle el carnet de médica”.

Explosiva pelea entre Furia y Catalina Gorostidi: acusaciones, amenazas y un escándalo por comida en GH. Crédito: X

El cruce se viralizó rápidamente y volvió a dividir a los fanáticos de Gran Hermano, que siguen atentos cada movimiento de una de las rivalidades más fuertes que dejó el reality de Telefe.