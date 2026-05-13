Daniela Celis atraviesa un momento de plenitud total tras confirmar su incipiente relación con Nick Sícaro. En una reciente entrevista, la influencer no solo dio detalles de cómo viven sus primeros días como pareja, sino que también aprovechó para marcar una clara diferencia con su pasado.

“Pensé que todo iba a ser raro, pero la verdad fue todo tan espontáneo y genuino que dije: ‘Wow, me siento cómoda’”, expresó la joven, dejando entrever que esta nueva etapa la encuentra en un lugar de mucha mayor tranquilidad.

DANIELA CELIS SOBRE SU VÍNCULO CON NICK SÍCARO

Durante la charla, “Pestañela” relató cómo fue una de sus primeras citas oficiales: ir al cine a ver la biopic de Michael Jackson. Lo que más llamó la atención fue la comparación implícita sobre el trato que recibe de Nick. “Él me dice: ‘No hagas nada, no soy tu hijo, dejame a mí, yo lo puedo hacer’”, contó entre risas, destacando la caballerosidad y autonomía del joven, algo que sus seguidores leyeron como un “palito” por las dinámicas de convivencia que mantenía con Medina.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

LA BRUTAL CONFESIÓN SOBRE THIAGO MEDINA

Sin embargo, no todo es color de rosa en el relato de la morocha. Al profundizar sobre el fin de su relación con el padre de Laia y Aimé, Daniela fue tajante sobre el malestar físico y emocional que padeció. “Sentía asco en el cuerpo, en todos lados. Como que no sabía qué me estaba pasando. Estaba baja de energía, muy mala", confesó en referencia al proceso de separación y su postparto.

EL PROCESO DE SANACIÓN DE PESTAÑELA

Para poder cerrar ese capítulo tan doloroso, Celis reveló que debió recurrir a terapias alternativas. “Lo que me hice es una sanación de útero. Me siento otra después de eso. Dejé de llorar y volví a recuperar mi energía”, aseguró. Esta transformación es la que hoy le permite mostrarse públicamente con Nick Sícaro, a pesar de que Thiago calificó recientemente el nuevo romance como un “teatro” mediático.