Si bien se rumorea que el final de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se remonta a marzo de 2025, el tema todavía sigue dando que hablar porque ambos blanquearon la ruptura hace apenas dos meses y apenas ocurrió, el conductor ya se mostró con Rossana Almeyda.

Ahora le tocó el turno a la modelo peruana, que en rompió el silencio en la TV peruana donde le preguntaron por qué terminó su romance con Tinelli. “No voy a decir cuál fue exactamente el punto final, pero sí que fueron diferencias e integridad de valores en una pareja”, señaló Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Foto: captuas América y eltrece)

“Fueron valores como el respeto, la coherencia, sobre todo en una relación verdadera”, agregó la modelo, que luego opinó sobre la decisión de Tinelli de presentar una pareja a menos de un mes de haber reconocido el fin de la relación. “¿Podrías haberle descubierto una infidelidad?”, le preguntaron.

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“Todo el mundo tiene el derecho de rehacer su vida como más le parezca. Realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja. Obviamente, si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser muy feliz”, dijo Milett.

“Realmente no quiero hablar de una relación que ya terminé, porque es una relación que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz. Realmente estuve muy enamorada. Terminé la relación estando muy enamorada”, reconoció, antes de protagonizar un particular intercambio con la prensa.

Fotos:

“¿Por qué terminas una relación estando enamorada?”, le consultó el periodista, y ella explicó: “Justamente por eso. Los valores no se alinean”. “¿Pero recién te hice cuenta de sus valores al final?”, insistió otra de las periodistas. “Terminé justamente porque no era sano para mí. No lo logré”, cerró la modelo.

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