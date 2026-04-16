La separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue sumando capítulos inesperados. En medio de las versiones cruzadas sobre el final de la relación, salió a la luz un dato que hasta ahora no se conocía: la modelo peruana tendría un contrato activo con la productora del conductor.

La información fue revelada en el ciclo “Mitre Live”, donde el periodista Juan Etchegoyen aseguró que el vínculo entre ambos no se limita únicamente a lo personal.

Según detalló, Figueroa mantiene un acuerdo firmado con la empresa LaFlia Contenidos, lo que abre interrogantes sobre qué pasará con ese compromiso tras la ruptura.

UN VÍNCULO QUE VA MÁS ALLÁ DE LO PERSONAL

De acuerdo a esta versión, el contrato habría sido parte de los proyectos laborales que compartían cuando la relación estaba consolidada. Incluso, se mencionó que la idea inicial era que Milett protagonizara una obra teatral producida por la empresa de Tinelli, algo que ahora quedó en suspenso.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Este dato cobra relevancia en un contexto donde ambos confirmaron que ya no están juntos, luego de más de dos años de relación. La propia Milett había blanqueado que la decisión de separarse se tomó a fines de marzo y que actualmente está soltera.



