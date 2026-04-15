La relación entre Grego Rossello y Eugenia “La China” Suárez sumó un nuevo giro inesperado tras las declaraciones que el conductor hizo en su más reciente aparición en el podcast La dignidad ya la perdimos, lconducido por Sofi Ganuza y Belu De Luca. En medio de un clima relajado, el influencer abrió su corazón y habló de todo, sin guardarse nada, incluyendo un picante detalle sobre el distanciamiento con la actriz.

La conversación comenzó de forma amena, cuando las presentadoras del podcast le preguntaron sobre la famosa rivalidad mediática entre Eugenia Suárez y Wanda Nara. Sin dudarlo, Grego se definió como parte del “team Wanda”.

Pero lo que vino después dejó a todos sorprendidos. Rossello reveló que, a pesar de haber tenido buena onda con La China en el pasado y de haberla entrevistado para su programa, la relación cambió drásticamente cuando ella lo dejó de seguir en las redes sociales: “Tenía muy buena onda con la China, ella vino a hacer Ferné con Grego”, contó Rossello, pero luego, el tono de su relato cambió: “Me dejó de seguir”.

Foto: Instagram (@gregorossello)

El influencer continuó profundizando sobre lo que sucedió después: “Según ella, algo dije. No sé. Y me escribió. Me dijo que yo era un desagradecido”, detalló. Sin embargo, dejó claro que no comparte esa visión: “Yo no me siento un desagradecido”, remató, dejando en claro su postura respecto al distanciamiento con Suárez.

Lo más curioso de todo es que, meses atrás, la China había sido invitada a su programa de streaming, Fernet con Grego, donde se mostró cómoda, sociable, y hasta se tomaron varias fotos juntos, lo que parecía indicar una relación amistosa entre ambos.

Uno de los posibles detonantes podría haber sido el hecho de que, en el mismo espacio que Suárez visitó, Grego Rossello también tuvo a Wanda Nara como invitada. Entre ellos, se generó una química que no pasó desapercibida, y los rumores de un posible coqueteo no tardaron en surgir. ¿Podría haber sido esto lo que molestó a la China?

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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POLÉMICA TOTAL: EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ QUE REVELARÍA UN INQUIETANTE DETALLE SOBRE MAURO ICARDI

Pese a que Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi blanquearon su romance recién en enero de 2025, cuando el futbolista compartió las primeras fotos juntos en Instagram con mensajes cargados de amor, lo cierto es que los indicios sobre su vínculo parecen remontarse mucho más atrás.

Los rumores entre ambos comenzaron en 2021, tras un encuentro en París en pleno escándalo mediático conocido como el WandaGate, que también tuvo como protagonista a Wanda Nara. Sin embargo, la relación se formalizó recién en el verano de 2025, luego de un largo período de distancia.

Ahora, en redes sociales volvió a tomar fuerza un video de la actriz grabado en 2022 que encendió todas las alarmas. En el clip, que está en inglés, se la ve hablando sobre su look y las marcas que llevaba puestas. Pero lo que realmente llamó la atención fue un accesorio en particular: un anillo con la figura de un león.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Ese detalle no pasó desapercibido para los usuarios, ya que el león es el símbolo con el que Icardi suele identificarse en sus redes sociales, además de tenerlo tatuado en gran parte de su pecho: “El anillo Gucci del león que nadie relacionó en su momento con Mauro Icardi”, remarcan en el video que se volvió viral.

Como si fuera poco, ese mismo anillo habría sido utilizado años más tarde por la actriz para ir a alentar al delantero al estadio del Galatasaray en Turquía, lo que para muchos refuerza la teoría de que el vínculo entre ambos llevaba tiempo gestándose en secreto.

Este hallazgo reavivó el debate en redes y sumó un nuevo capítulo a una historia que sigue dando que hablar. ¿Casualidad o señal oculta? Para los fanáticos, nada parece ser librado al azar cuando se trata de la China e Icardi.