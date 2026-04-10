El fenómeno de las series verticales pisa fuerte en Argentina y ahora suma un condimento explosivo: la vida sentimental de Wanda Nara se convertirá en ficción con Triángulo amoroso, una producción pensada para celulares que promete mezclar humor, drama y mucha picardía mediática.

La expectativa creció en las últimas horas cuando se conocieron detalles del elenco, que recreará —con guiños y exageraciones— algunos de los episodios más escandalosos del vínculo entre Wanda y Maxi López.

Pero sin dudas, uno de los datos más comentados fue quién interpretará a Eugenia “La China” Suárez. Según reveló la periodista Maru Leone, la elegida es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés -y pareja de Esteban Lamothe- cuya elección generó sorpresa y debate en redes.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En tanto, Nishimoto dará vida a Valeria (inspirada en la China), mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa en el rol de abogada de Wanda.

Como guiño directo al mundo del espectáculo, la serie incluirá a Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y a Pía Shaw como panelista, reforzando el tono actual.

Con formato vertical —ideal para redes sociales— Triángulo amoroso buscará innovar en la manera de contar historias basadas en escándalos reales, apostando a un consumo rápido, directo y altamente viral.

Los días en familia de Maxi López en Suiza (Foto: Instagram)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA POSÓ AL BORDE DE LA CENSURA Y LANZÓ UN MENSAJE QUE APUNTARÍA A LA CHINA SUÁREZ

Siempre lista para marcar agenda, Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con un posteo tan sensual como enigmático. Y, fiel a su estilo, dejó una pista que muchos interpretaron como una indirecta con destinataria clara: Eugenia “la China" Suá

Desde la intimidad de su habitación, Wanda compartió una foto en primer plano, recostada y con una pose súper sugerente y poca ropa, donde se la ve mirando fijo a cámara. Pero más allá de la imagen —que rápidamente levantó temperatura— lo que detonó el revuelo fue el texto que eligió para acompañarla.

“JAPÓN me tieneeee (emoji de fueguito)”, escribió, sumando un emoji que no tardó en despertar especulaciones. ¿El motivo? Muchos usuarios en redes no dudaron en vincular ese detalle con Eugenia Suárez, cuyo usuario de Instagram es @sangrejaponesa). Además, la actriz reconoció en varias notas que es su sueño conocer este destino, lugar que acaba de visitar Wanda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperar, las interpretaciones no tardaron en multiplicarse: mientras algunos creen que se trató de un mensaje casual, otros están convencidos de que Wanda lanzó un dardo sutil pero filoso, reavivando una rivalidad que cada tanto vuelve a escena.