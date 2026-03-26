Wanda Nara continúa disfrutando de su viaje por Japón y, como buena amante de la moda, no dejó pasar la oportunidad de recorrer las exclusivas tiendas de lujo de Tokio.

Desde allí, compartió en sus redes sociales su fascinación por una selección de bolsos que son tendencia en la primavera japonesa.

Wanda Nara en Japón: los bolsos de lujo que marcan tendencia en la primavera y conquistaron su look

LOS BOLSOS QUE SON TENDENCIA EN JAPÓN Y ENAMORARON A WANDA NARA

En los videos que publicó, se pueden ver distintos modelos de Louis Vuitton, una de las marcas más fuertes del mercado asiático.

Entre ellos, se destacan diseños clásicos como el Speedy Bandoulière, en lona monogram y tonos claros, ideal para looks diurnos, y versiones más modernas con detalles en colores pastel, muy en sintonía con la temporada.

Wanda Nara en Japón: los bolsos de lujo que son tendencia esta primavera (Captura de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Japón: los bolsos de lujo que son tendencia esta primavera (Captura de Instagram @wanda_nara)

También aparecen modelos estructurados de líneas elegantes, similares al Capucines, confeccionados en cuero y con acabados sofisticados, que elevan cualquier outfit.

En cuanto a los precios, estos bolsos en Japón oscilan entre los 250.000 y 400.000 yenes (entre 1.600 y 2.700 dólares) para los modelos más clásicos, mientras que las piezas más exclusivas pueden superar los 800.000 yenes (más de 5.000 dólares).

Wanda Nara en Japón: los bolsos de lujo que son tendencia esta primavera

Fiel a su estilo, Wanda se mostró sorprendida y encantada con cada diseño, dejando en claro que, incluso sin llevárselos todos, estos bolsos lograron conquistarla.

En una ciudad donde la moda y el lujo conviven con la cultura pop, la Nara volvió a confirmar su ojo fashionista y su debilidad por los ítems más codiciados del momento.