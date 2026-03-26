Wanda Nara está de viaje por Japón y, fiel a su estilo, comparte cada detalle de su experiencia en redes sociales.

En esta oportunidad, la conductora se mostró completamente fanatizada con Hello Kitty al subirse a uno de los transportes más llamativos del país: el famoso Hello Kitty Shinkansen.

Se trata de un tren bala de alta velocidad intervenido por completo con la estética del icónico personaje japonés. Tanto el exterior como el interior están decorados en tonos rosa y blanco, con ilustraciones de Hello Kitty que convierten el viaje en una experiencia temática única.

Wanda Nara en Japón: su viaje en el tren bala de Hello Kitty (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Japón: su viaje en el tren bala de Hello Kitty (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Japón, modo fan: viajó en el tren bala de Hello Kitty y mostró todos los detalles

Tal como dejó ver Wanda en sus fotos, el tren no solo sorprende por su diseño, sino también por sus detalles: cuenta con dos vagones especiales, uno pensado como galería fotográfica, ideal para los fanáticos que quieren llevarse postales inolvidables, y otro con una tienda exclusiva repleta de productos oficiales.

Además, Nara acompañó la experiencia con sus propios accesorios de Hello Kitty, luciendo una cartera rosa a tono que no pasó desapercibida.

Wanda Nara en Japón: su viaje en el tren bala de Hello Kitty (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Japón: su viaje en el tren bala de Hello Kitty (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Japón: su viaje en el tren bala de Hello Kitty (Foto de Instagram @wanda_nara)

Pero la fascinación por este universo no termina ahí. En Tokio, algunas estaciones de metro también se suman a esta estética y se convierten en una verdadera oda al personaje.

Con murales, señalética intervenida y espacios decorados con motivos de Hello Kitty, estos puntos se transforman en paradas obligadas para turistas y fanáticos, que encuentran en cada rincón una experiencia inmersiva dentro de la cultura pop japonesa.

Wanda Nara en Japón: su viaje en el tren bala de Hello Kitty (Foto de Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara en Japón: su viaje en el tren bala de Hello Kitty (Foto de Instagram @wanda_nara)

Así, Wanda vuelve a marcar tendencia desde el otro lado del mundo, combinando lujo, estilo y una cuota de nostalgia adorable.