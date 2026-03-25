El conflicto mediático entre Eugenia ‘la China’ Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y polémica. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (y que después fue replicado en la cuenta oficial de Instagram del programa), un episodio ocurrido en el Barrio Chino dejó al descubierto el nivel de exposición y presión que rodea a las protagonistas.

“Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”, contó la conductora, sin filtro, describiendo una escena que rápidamente escaló. El detalle que más indignación generó fue que, según el relato, todo ocurrió “con las nenas en el medio”, lo que volvió el momento aún más delicado.

Pero eso no fue todo. Yanina agregó un dato que encendió aún más la polémica: “Ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”, detalló. Una frase que deja entrever que el conflicto entre los adultos estaría impactando directamente en la rutina de los chicos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sqp_oficial) Por: Fabiana Lopez

Lejos de calmarse, la interna entre la actriz y la empresaria sigue sumando episodios que combinan exposición pública, tensiones personales y escenas cada vez más explosivas. Este último episodio, relatado al aire, no hace más que confirmar que la historia está lejos de conciliar la paz.

Yanina Latorre: “Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”.

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ESCÁNDALO TOTAL CON MAURO ICARDI: HABRÍA VACUNADO A SU HIJA SIN PERMISO Y WANDA NARA EXPLOTÓ DE FURIA

Nuevo capítulo, y cada vez más picante, en la novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Esta vez, el conflicto escaló a un nivel inesperado tras una polémica decisión del futbolista con una de sus hijas.

Según trascendió, y tal como contó Yanina Latorre en sus redes, la hija mayor de la expareja llamó a Wanda completamente angustiada y le aseguró que “la vacunaron contra su voluntad”. La situación habría desatado la furia de la conductora, quien se encuentra de viaje en China.

Siempre de acuerdo a esta versión, Wanda no quería que la nena recibiera esa vacuna en este momento, lo que agravó aún más el conflicto con Icardi. La inyección, además, habría sido aplicada en simultáneo con Rufina Cabré -la hija de Eugenia “la China” Suárez con Nicolás Cabré- Magnolia y Amancio, frutos del amor entre la actriz y Benjamín Vicuña.

Wanda Nara | Créditos: Instagram @wanda_nara

Pero eso no fue todo. Luego del episodio, el futbolista habría intentado distender el clima llevando a los chicos a comer a un local de comidas rápidas y a pasear por el Barrio Chino, en un intento de bajar la tensión.

Como si faltara algo más, el escándalo sumó otro capítulo: las nenas no habrían asistido al colegio. Según explicó una de ellas, el motivo fue que al padre “le dio fiaca” llevarlas, lo que generó aún más indignación en Wanda.

Cabe recordar que la conductora había accedido a que Mauro Icardi compartiera más días con sus hijas, pero con una condición clave: que cumpliera con sus rutinas y responsabilidades, especialmente las escolares.