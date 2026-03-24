Mauro Icardi regresó a Argentina junto a la China Suárez de una manera tan sigilosa que ninguno de los medios que lo esperaban en Ezeiza pudieron entrevistarlo, y ahora se supo qué extraño comportamiento tuvo Wanda Nara durante la estadía de su ex en el país.

Icardi y la China regresaron de Turquía en un vuelo privado para que la actriz cumpla con algunos compromisos pautados con anterioridad, y en Puro Show analizaron la movida que surgió en las últimas horas alrededor de la figura de Maxi López y su aparente bancarrota.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

Una cosa llevó a la otra, y de pronto la charla giró sobre Icardi y cómo se hizo cargo de la manutención de los hijos de Maxi López durante todos los años que el exfutbolista no logró llegar a un acuerdo con Wanda Nara por los alimentos.

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ANGIE BALBIANI REVELÓ EL EXTRAÑO COMPORTAMIENTO DE WANDA NARA ANTE EL REENCUENTRO DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS

En ese sentido, el intercambio entre los panelistas hizo foco en el reencuentro entre Icardi y sus hijas, un hecho que estuvo lejos de los escándalos que se produjeron el año pasado en el Chateau Libertador, tal como lo hizo notar Angie Balbiani.

“Icardi está con sus hijas. ¿Ustedes se dieron cuenta que este fin de semana no hubo casi prensa al respecto? ¿No les llama la atención que Wanda está de viaje y nada se difundió? No se filtró, ni que se usó una remerita, ni que quería tomar una chocolatada y le dieron la otra. ¿No les llama la atención?”, hizo notar la panelista.

Mauro Icardi contra Wanda Nara. (Foto: IG)

De esta manera, la panelista expuso a la mediática conductora de Gran Hermano, que emprendió una luna de miel con Martín Migueles al término de las grabaciones de MasterChef y que parece estar lo suficientemente lejos para provocar a su ex, a horas de que se sepa qué decidió la Justicia italiana sobre su divorcio.

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