Wanda Nara suele compartir contenido comercial y laboral, pero esta vez se hizo espacio para un emotivo mensaje.

Nora Colosimo cumplió años y la conductora la honró con unas tiernas palabras para destacar cada uno de sus roles.

Esta vez, Wanda Nara se mostró profundamente agradecida y amorosa para con su mamá, que cumplió 57 años.

El emotivo saludo de Wanda Nara a Nora Colosimo por su cumpleaños: “El mejor ejemplo” Por: instagram

WANDA NARA SALUDÓ A SU MAMÁ POR SU CUMPLEAÑOS

La influencer tomó una publicación antigua de su mamá, de cuando era chica, y escribió en sus historias un sentido mensaje.

El emotivo saludo de Wanda Nara a Nora Colosimo por su cumpleaños: “El mejor ejemplo” | Créditos: Instagram @wanda_nara

“Hoy cumple ella, la mejor mamá y abuela del mundo. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestra familia. Te amamos, mamá”, redactó.