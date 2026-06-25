El escandaloso forcejeo que mantuvo el fin de semana pasado la China Suárez con una modelo llamada Ekaterina Ojeda que fue abordada sigue generando interés y por eso Ángel de Brito buscó a la joven, la entrevistó y descubrió que tiene mucho más en común con la actriz que el interés del futbolista.

En diálogo con Ekaterina, Ángel le preguntó sobre el origen de su nombre, y la joven contó que se lo puso su madre, que emigró desde Rusia. “Mi mamá es rusa. Ella se llama Tatiana”,dijo la joven, y De Brito exclamó: “¿Tatia se llama? ¡Parece a propósito!”.

Mauro Icardi, Ekaterina Ojeda y la China Suárez (Fotos: capturas América TV)

La reacción de De Brito se debe a que “Tatiana” es el apodo que el streamer Martín Cirio popularizó para referirse a la China Suárez desde que la actriz le envió una carta documento intimándolo a dejar de nombrarla en sus transmisiones.

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Más adelante en la entrevista, Ekaterina reveló que, a sus 25 años, estudia diseño industrial “para diseñar autos”. La respuesta sorprendió a De Brito, que esperaba de la joven un perfil más distendido, preguntándole sobre posibles romances con famosos.

“Teléfono, Colapinto. ¿Te gusta franco Colapinto? Está ocupado, pero…”, le tiró Karina Iavícoli, y obtuvo de la joven un rotundo “sí”, aunque con una objeción. “Está ocupado, pero siento que es petiso”, se excusó la joven, que ostenta 1,75 metros de altura.

China Suárez, Ekaterina Ojeda y Franco Colapinto (Fotos: Instgram @sangrejaponesa y capturas América TV)

De esta manera, Ekaterina los panelistas no pudieron evitar reírse de la observación de la joven, que dio a entender que, a diferencia de lo que piensa Mauro Icardi, sí gusta del piloto, otra coincidencia con la China, que a fines de 2024 fue hallada en salidas románticas en Madrid junto a él.

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